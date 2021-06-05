"От нуля до бесконечности": глава "Лукойла" высказался о ценах на нефть

Нестабильность на нефтяном рынке может провоцировать резкие колебания цен. Об этом заявил президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Колебания на рынке возможны от нуля до бесконечности". - пояснил он в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

При этом Алекперов выразил надежду, что рынок восстановится до весны 2022 года - именно на такой срок рассчитано соглашение ОПЕК+.

Глава "Лукойла" добавил, что непредсказуемости добавляет также иранский фактор, когда на рынок в любой момент может вернуться до полутора миллионов баррелей нефти.

"Мы закладываем в бюджет цену в 50 долларов за баррель", - подчеркнул Алекперов.

На июньской встрече участники ОПЕК+ подтвердили прошлые договоренности о постепенном наращивании производства. Так, в июне страны альянса суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысяч.

Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле.