ПМЭФ-2021: "Русская Медиагруппа" капитализирует музыку

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме прошёл Public Talk "Русская Медиагруппа": Creative & Business. Капитализируем музыку". Спикеры обсудили перспективы развития музыкальной отрасли в России.
Дискуссионная площадка была создана для оценки инвестиционной привлекательности музыкального рынка в России. Темы капитализации музыки, перспектив развития музыкальной индустрии, а также стремительного роста популярности аудиоформатов были подняты в ходе деловой программы форума.
"Хорошо, что мы обсуждаем эту тему на таком значимом событии, как ПМЭФ"21. Надеемся, что вопросы, поднятые сегодня, не только обратят на себя внимание участников рынка, но и привлекут новых игроков и инвестиции в отрасль, - обратилась к участникам дискуссии генеральный директор АО "Русская Медиагруппа" Любовь Маляревская.
Спикеры также затронули тему тесной связи музыкальной и рекламной индустрий. Музыка увеличивает стоимость любого продукта, становится неотъемлемой частью маркетинговых кампаний.
Лидеры музыкальной отрасли уверены: инвестиции в музыку могут дать высокую доходность, а самой индустрии позволят выйти на новый уровень.
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