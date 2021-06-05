ПМЭФ-2021: "Русская Медиагруппа" капитализирует музыку

3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме прошёл Public Talk "Русская Медиагруппа": Creative & Business. Капитализируем музыку". Спикеры обсудили перспективы развития музыкальной отрасли в России.

Дискуссионная площадка была создана для оценки инвестиционной привлекательности музыкального рынка в России. Темы капитализации музыки, перспектив развития музыкальной индустрии, а также стремительного роста популярности аудиоформатов были подняты в ходе деловой программы форума.

"Хорошо, что мы обсуждаем эту тему на таком значимом событии, как ПМЭФ"21. Надеемся, что вопросы, поднятые сегодня, не только обратят на себя внимание участников рынка, но и привлекут новых игроков и инвестиции в отрасль, - обратилась к участникам дискуссии генеральный директор АО "Русская Медиагруппа" Любовь Маляревская.

Спикеры также затронули тему тесной связи музыкальной и рекламной индустрий. Музыка увеличивает стоимость любого продукта, становится неотъемлемой частью маркетинговых кампаний.

Лидеры музыкальной отрасли уверены: инвестиции в музыку могут дать высокую доходность, а самой индустрии позволят выйти на новый уровень.