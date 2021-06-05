Посол Германии заявил о неизменной позиции по "Северному потоку-2"

Принципиальная позиция Германии по "Северному потоку-2" не изменится, заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США по теме "Северного потока-2", "Однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится. Мы убеждены в том, что энергетическая безопасность Европы, а также энергетическая политика должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", - цитирует РИА Новости посла.

Дипломат отметил, что экстерриториальные санкции Вашингтона неприемлемы, так как идут вразрез с международным правом.

Президент РФ Владимир Путин объявил на ПМЭФ, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается. Проект должен быть завершен в течение 1,5-2 месяцев.

Против строительства активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего из проекта вышел швейцарский трубоукладчик Allseas. Работы возобновились в декабре 2020 года силами российских судов "Фортуна" и "Академик Черский", пишет РИА Новости.