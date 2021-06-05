Путин допустил возможность более свободного передвижения за рубеж с осени

Владимир Путин заметил, что по взаимным поездкам есть ограничения в европейских странах, да и в России тоже. "Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения РФ, - полагает он. - Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские".
"Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer", - также заявил президент.
Обвинения в использовании вакцины как геополитического оружия - ложные, и делаются в целях конкурентной борьбы, убежден Путин. "Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку", - сказал он. Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает - ведь так выигрывается время, чтобы конкуренты успели занять европейский рынок. Москва же действует из гуманитарных соображений, заверил президент. Политический аспект, если он есть, то только у тех, кто не готов признать высокий уровень науки и образования в России, кому это не нравится, заключил он.
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