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Власть
05.06.2021 11:12
Текст: Кира Латухина

Путин допустил возможность более свободного передвижения за рубеж с осени

Граждане России, скорее всего, смогут более свободно посещать другие страны с сентября, доступ в нашу страну также станет проще. Об этом заявил президент на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
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Владимир Путин заметил, что по взаимным поездкам есть ограничения в европейских странах, да и в России тоже. "Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения РФ, - полагает он. - Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские".

"Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer", - также заявил президент.

Обвинения в использовании вакцины как геополитического оружия - ложные, и делаются в целях конкурентной борьбы, убежден Путин. "Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку", - сказал он. Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает - ведь так выигрывается время, чтобы конкуренты успели занять европейский рынок. Москва же действует из гуманитарных соображений, заверил президент. Политический аспект, если он есть, то только у тех, кто не готов признать высокий уровень науки и образования в России, кому это не нравится, заключил он.

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