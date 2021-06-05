Путин назвал главную проблему империй и сравнил путь США и СССР

Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза, заявил президент РФ на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США", - подчеркнул Владимир Путин. И те, кто это делают, исходят, видимо, из того, что экономическая, военная, политическая мощь США такова, что это не страшно.
"Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза, - заметил президент. - В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы".
"Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - заключил Путин.
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