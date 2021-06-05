Путин: Палестино-израильский конфликт надо решать без сиюминутных доводов

При решении палестино-израильского конфликта необходимо смотреть в будущее и решать его с учетом исторической перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств​​​ на Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер призвал в вопросах урегулирования этого конфликта не руководствоваться сиюминутными конъюнктурными соображениями.

"Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно - создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, - будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взгляда в перспективу", - отметил он, цитирует РИА Новости.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира и стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным.