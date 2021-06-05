Путин призвал США научиться уважать интересы России

Чтобы нормализовать российско-американские отношения, нужно, чтобы США научились уважать интересы России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
"Главное, что нужно сделать - это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова", - сказал Путин. Причем, это не общая фраза, добавил он.
"Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям", - напомнил российский лидер. В преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом он решил не перечислять то, что послужило крушению двусторонних отношений.
"Но шагов достаточно. Мы что ли их вводили - санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире", - заключил Путин.
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