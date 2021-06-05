Путин рассказал о работе оппозиции в России

Оппозиция в России работает открыто, но любая политическая деятельность должна подчиняться закону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

"У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - констатировал Путин.

Президент отметил, что политическую систему России можно оценивать по-разному, но в целом она "развивается в соответствии с уровнем развития российского общества". "И предоставьте, пожалуйста, нам право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", - подчеркнул российский лидер.