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Власть
05.06.2021 00:29

Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новым оружием

Россия разрабатывает новые виды вооружения так же, как это делают другие ведущие военные державы, при этом пугать кого-либо этим оружием она не собирается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на саммите ПМЭФ.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия.

"Да, мы разрабатываем [новые системы вооружения] и добились определенных результатов и успехов, но <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что вскоре наверняка и другие страны достигнут таких же результатов. "Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире", - констатировал глава государства.

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