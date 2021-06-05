Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новым оружием

Россия разрабатывает новые виды вооружения так же, как это делают другие ведущие военные державы, при этом пугать кого-либо этим оружием она не собирается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на саммите ПМЭФ.

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия.

"Да, мы разрабатываем [новые системы вооружения] и добились определенных результатов и успехов, но <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что вскоре наверняка и другие страны достигнут таких же результатов. "Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире", - констатировал глава государства.