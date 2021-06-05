Путин заявил о давлении на российских журналистов за рубежом

В отечественных СМИ - свободная дискуссия, а вот за границей в ряде стран на российских журналистов оказывается давление, их деятельность ограничивают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

В России журналисты могут критиковать и власть, и главу государства, и продолжают работать, ничего с ними не происходит.

"Я думаю, что в ваших странах этого нет - таких жестких оценок... Если вы почитаете, в каких выражениях это происходит, то я думаю, что вам станет понятно, насколько у нас свободная дискуссия, в том числе по политическим вопросам", - пояснил Владимир Путин.

"А вот то, что происходит с нашими журналистами в некоторых странах, вызывает вопросы. Идет фактически давление на российских журналистов, преследование, закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами. По сути, это удушение наших каналов. Финансовым институтам фактически запрещают с ними работать", - привел примеры президент, заметив, что хотелось бы, чтобы взаимодействие было на равных.

Также Путин сравнил закон об иноагентах в России и США, где он был придуман еще в прошлом веке. "Наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий", - оценил он. И направлен только на ограничение вмешательства во внутренние дела, так делают во многих государствах и ничего зазорного в этом нет, считает президент.