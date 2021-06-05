В России журналисты могут критиковать и власть, и главу государства, и продолжают работать, ничего с ними не происходит.
"Я думаю, что в ваших странах этого нет - таких жестких оценок... Если вы почитаете, в каких выражениях это происходит, то я думаю, что вам станет понятно, насколько у нас свободная дискуссия, в том числе по политическим вопросам", - пояснил Владимир Путин.
"А вот то, что происходит с нашими журналистами в некоторых странах, вызывает вопросы. Идет фактически давление на российских журналистов, преследование, закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами. По сути, это удушение наших каналов. Финансовым институтам фактически запрещают с ними работать", - привел примеры президент, заметив, что хотелось бы, чтобы взаимодействие было на равных.
Также Путин сравнил закон об иноагентах в России и США, где он был придуман еще в прошлом веке. "Наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий", - оценил он. И направлен только на ограничение вмешательства во внутренние дела, так делают во многих государствах и ничего зазорного в этом нет, считает президент.
Путин заявил о давлении на российских журналистов за рубежом
За границей в ряде стран на российских журналистов оказывается давление, их деятельность ограничивают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Также он сравнил закон об иноагентах в России и США
Чернышенко назвал главные задачи нацпроекта по туризму
Национальный проект по развитию туризма позволит решить актуальные проблемы отрасли и сделать ее конкурентной. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В России, как минимум, 13 больших территорий, которые интересны для посещения", - добавил он
РОСНАНО: Наша задача как инвестора - связать технологии и рынок
Задача инвесторов - связать технологии и рынки, довести инновации до продукта, адаптированного под конечного потребителя, заявил на ПМЭФ старший управляющий директор УК "Роснано", член правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Тихонов
Росреестр создаст единую платформу для кадастровой оценки
Росреестр собирается разработать единую платформу для определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский в интервью "Российской газете" на ПМЭФ
Айсен Николаев: Якутия войдет в "Клуб 80+"
В Республике Саха намерены первыми в стране провакицинировать от коронавирусной инфекции 75 процентов населения и довести средний возраст жителей до 80 лет. Как этого добиться, рассказал глава Якутии Айсен Николаев
Путин: Соглашения о выпуске "Спутника V" заключены более чем с 10 странами
Россия открыта для сотрудничества в сфере борьбы с пандемией - соглашения о производстве "Спутника V" заключены уже более чем с 10 странами, заявил Владимир Путин. "Эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне", - подчеркнул он
Первый взнос по программе льготной ипотеки остался прежним
Условия продленной программы льготной ипотеки в части первоначального взноса остались неизменны, решение принималось совместно с ЦБ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что по прогнозам за год будет выдано около 250 тысяч ипотечных кредитов