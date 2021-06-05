Власти Москвы предложили новые правила для езды на самокатах

Эта инициатива вошла в пакет предложений по регулированию движения электросамокатов. "Мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов", - подчеркнул Максим Ликсутов. Поводом для обсуждения проблемы на высоком уровне стал всплеск аварий с участием так называемых "средств малой мобильности".

"Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/час", - добавил вице-мэр. Ведь водители самокатов зачастую не используют шлемы и защитную одежду. Максим Ликсутов отметил, что человек на самокате, если едет по тротуару, не должен превышать скорость потока.

Максим Ликсутов отметил, что власти договорились с компаниями кикшеринга, и в городе были введены зоны с автоматическим ограничением скорости не более 15 км/ч.