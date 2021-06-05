Чекунков: Туризму на Дальнем Востоке нужно больше звездных гостиниц

Дальнему Востоку необходимо минимум вдвое увеличить количество номеров гостиничного фонда. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию российского туризма.

- Сейчас у нас около двух тысяч номеров, но хоть какую-то звезду имеют только десять процентов, - отметил он, - и большинство объектов имеют вместимость до 25 номеров.

Среди других направлений улучшения туристической сферы на Дальнем Востоке и в Арктике он назвал "цену доставки" - снижение стоимость авиаперелетов и "сшивание маршрутов", то есть улучшение логистики, а также вопросы устойчивого развития. На базе авиакомпании "Аврора" уже собрана единая дальневосточная авиакомпания, в этом году она начинает управлять региональными перевозчиками.

- Туристический поток растет и нужно, чтобы природа не пострадала, - подчеркнул Чекунков. - дальний Восток - очень крутое место, природа все сделала за нас. Но я хочу, чтобы мои дети и внуки тоже имели возможность его увидеть таким же диким, каким видел я.

Среди возможных вариантов решения проблемы он назвал возможное введение некоего туристического сбора "по копейке с человека": "Нельзя, чтобы миллионы туристов приезжали на Байкал, в Долину гейзеров, Арктику, а потом все, что после них остается, убирали муниципалитеты, населенные пункты, у которых, зачастую, нет бюджета на эти цели". Однако подчеркнул, что эта идея пока не обсуждается.

- В планах ее нет, не ловите меня на слове, - сказал министр.