Для ПМЭФ провели около 52 тысяч ПЦР-тестов

Для проведения Петербургского международного экономического форума было сделано около 52 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, положительными оказались около 500, то есть менее одного процента. Такие данные привел заместитель председателя Организационного комитета форума - ответственный секретарь, советник президента РФ Антон Кобяков.

Всего, по официальным данным, на очные мероприятия ПМЭФ в Петербурге прибыли около 13 тысяч участников. Однако число проведенных тестов учитывает весь технический и обслуживающий персонал - меры противодействия эпидемической угрозе были беспрецедентными.

Получение этого опыта Антон Кобяков назвал "ключевым достижением форума".

- Мы провели единственное в мире мероприятие такого уровня, которое состоялось в условиях пандемии, - подчеркнул он. - И создали стандарты безопасности для ключевых международных событий. Они выработали и опробованы, теперь мы готовы делиться ими с партнерами.

До конца года в России запланировано провести еще несколько масштабных мероприятий международного уровня, в том числе Восточный экономический форум (2 - 4 сентября), Российская энергетическая неделя (13 - 16 октября) и подведение итогов Года науки и технологий в Сочи. Для него дату проведения еще согласовывают.