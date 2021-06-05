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Экономика
05.06.2021 10:55
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Сумма контрактов, заключенных Петербургом на ПМЭФ, превысила 200 млрд

В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург заключил контракты на общую сумму более 200 миллиардов рублей, сообщили в Смольном.
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В частности, речь идет о партнерстве в деле развития транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Заключены контракты в медицинском кластере и сфере IT-технологий.

Подводя итоги форума, губернатор Александр Беглов также сообщил о новых соглашениях с регионами России. Среди них выделяется сотрудничество в рамках Балтийского кластера - агломерации, объединяющей Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области. Предполагается развивать взаимодействие как в туризме, так и в культуре, здравоохранении и других направлениях.

Губернатор также отметил, что ПМЭФ-2021 положил начало новому инвестиционному циклу восстановления экономики Санкт-Петербурга.

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