Сумма контрактов, заключенных Петербургом на ПМЭФ, превысила 200 млрд

В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург заключил контракты на общую сумму более 200 миллиардов рублей, сообщили в Смольном.

В частности, речь идет о партнерстве в деле развития транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Заключены контракты в медицинском кластере и сфере IT-технологий.

Подводя итоги форума, губернатор Александр Беглов также сообщил о новых соглашениях с регионами России. Среди них выделяется сотрудничество в рамках Балтийского кластера - агломерации, объединяющей Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области. Предполагается развивать взаимодействие как в туризме, так и в культуре, здравоохранении и других направлениях.

Губернатор также отметил, что ПМЭФ-2021 положил начало новому инвестиционному циклу восстановления экономики Санкт-Петербурга.