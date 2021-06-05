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Экономика
05.06.2021 09:44
Текст: Василий Кошкин

Чернышенко назвал главные задачи нацпроекта по туризму

Национальный проект по развитию туризма позволит решить актуальные проблемы отрасли и сделать ее конкурентной по сравнению с отдыхом за рубежом. Об этом заявил на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"По указу президента создан национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство", который должен наш туристический потенциал реализовать. А чтобы это сделать грамотно, нужно все правильно спланировать, потому что туризм, это, прежде всего, - логистика", - сказал Чернышенко в интервью "Интерфаксу".

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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По его словам, в качестве приоритетов выделены Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо.

"В России, как минимум, 13 больших территорий, причем это не административно-территориальное деление, а именно с точки зрения интересных мест возможного посещения. Первые три они в этом году должны быть спроектированы с применением лучших мировых практик", - сказал вице-премьер.

В мае стало известно, что правительство планирует выделить миллиард рублей на развитие трех из 13 мастер-планов для развития туристических территорий. Это коснется Крыма, Дальнего Востока и Золотого Кольца.

Также в рамках нацпроекта по туризму планируется выделить 12 миллиардов рублей на приведение центров туристических городов в привлекательный для туристов вид.

Всего до 2030 года в развитие российского туризма государство собирается вложить около двух триллионов рублей. Претендовать на господдержку в рамках нацпроекта смогут все регионы: она будет оказываться на конкурсной основе.

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