Чернышенко назвал главные задачи нацпроекта по туризму

"По указу президента создан национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство", который должен наш туристический потенциал реализовать. А чтобы это сделать грамотно, нужно все правильно спланировать, потому что туризм, это, прежде всего, - логистика", - сказал Чернышенко в интервью "Интерфаксу".
По его словам, в качестве приоритетов выделены Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо.
"В России, как минимум, 13 больших территорий, причем это не административно-территориальное деление, а именно с точки зрения интересных мест возможного посещения. Первые три они в этом году должны быть спроектированы с применением лучших мировых практик", - сказал вице-премьер.
В мае стало известно, что правительство планирует выделить миллиард рублей на развитие трех из 13 мастер-планов для развития туристических территорий. Это коснется Крыма, Дальнего Востока и Золотого Кольца.
Также в рамках нацпроекта по туризму планируется выделить 12 миллиардов рублей на приведение центров туристических городов в привлекательный для туристов вид.
Всего до 2030 года в развитие российского туризма государство собирается вложить около двух триллионов рублей. Претендовать на господдержку в рамках нацпроекта смогут все регионы: она будет оказываться на конкурсной основе.
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