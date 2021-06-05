2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
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Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске 08:45
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Экономика
05.06.2021 08:45
Текст: Василий Кошкин

Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума пройдет в октябре в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры.

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
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X Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет 7-8 октября. Кроме выездной сессии ПМЭФ, в столице ХМАО пройдут третий форум государственно-частного партнерства, съезд "Опоры России", съезд Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).

В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате - очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.

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