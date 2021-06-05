Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума пройдет в октябре в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры.

X Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет 7-8 октября. Кроме выездной сессии ПМЭФ, в столице ХМАО пройдут третий форум государственно-частного партнерства, съезд "Опоры России", съезд Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).

В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате - очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.