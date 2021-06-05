Рогозин прокомментировал планы Маска по колонизации Марса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал планы главы SpaceX Илона Маска осуществить полеты на Марс "абсурдом". Свое мнение он озвучил на полях Петербургского экономического форума.

"Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", - сказал Рогозин, пояснив, что полет на Красную планету возможен только через пусковое окно, которое открывается раз в два года. Пассажирам придется лететь в одну сторону 9 месяцев, как "шпроты в банке". А потом еще ждать два года, когда прибудут другие ракеты с грузами.

По словам Рогозина, все эти рассуждения есть не что иное, как удачный маркетинговый ход. "Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки", - сказал он.