Рогозин прокомментировал планы Маска по колонизации Марса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал планы главы SpaceX Илона Маска осуществить полеты на Марс "абсурдом". Свое мнение он озвучил на полях Петербургского экономического форума.
"Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", - сказал Рогозин, пояснив, что полет на Красную планету возможен только через пусковое окно, которое открывается раз в два года. Пассажирам придется лететь в одну сторону 9 месяцев, как "шпроты в банке". А потом еще ждать два года, когда прибудут другие ракеты с грузами.
По словам Рогозина, все эти рассуждения есть не что иное, как удачный маркетинговый ход. "Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки", - сказал он.
Шадаев обозначил 5 приоритетов в господдержке ИТ-отрасли
Глава Минцифры Максут Шадаев обозначил пять основных приоритетов государственной работы по развитию ИТ-отрасли. Именно она позволит России участвовать в "цифровой" гонке наряду с ведущими странами мира
Соглашения на 3,8 трлн рублей заключили на ПМЭФ-2021
В рамках ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму более 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Российские бизнесмены подписали более 800 соглашений
Субсидирование внутренних чартеров переориентируют на низкий сезон
Программа субсидирования внутренних чартерных перелетов с 2022 года станет более "фокусной". Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, ее планируется направить на поддержку внутреннего туризма в так называемый "низкий" сезон
ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ
ФАС выступает за введение единого порядка определения нормативов на ЖКУ, рассказал замруководителя ведомства Виталий Королев. В некоторых случаях нормативы оказываются причиной, по которой жителям кажется, что их платежи завышены
Чекунков: Туризму на Дальнем Востоке нужно больше звездных гостиниц
Дальнему Востоку необходимо минимум вдвое увеличить количество номеров гостиничного фонда. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Большинство объектов имеют вместимость до 25 номеров"
Ростуризм начнет отслеживать туристов по данным сотовых операторов
Ростуризм планирует приобретать данные операторов мобильной связи, чтобы отслеживать турпотоки, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. Эта аналитика позволит просчитать потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории
В России начнут выдавать льготные кредиты на строительство гостиниц
До конца года в России заработает программа предоставления льготных кредитов на строительство гостиничных объектов. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, программа рассчитана на крупный бизнес
Участники конкурса "Большая перемена" подключатся к олимпиаде НТИ
Участники конкурса "Большая перемена" автоматически будут принимать участие и в олимпиаде НТИ. "Это позволит вовлечь в технологическую сферу еще больше школьников, связать их с компаниями и подготовить команду для технологического рывка, – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева