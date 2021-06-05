2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Общество
05.06.2021 14:46

Рогозин прокомментировал планы Маска по колонизации Марса

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал планы главы SpaceX Илона Маска осуществить полеты на Марс "абсурдом". Свое мнение он озвучил на полях Петербургского экономического форума.

Фото: YouTube
Илон Маск показал снимок космического корабля SN16 для полета на Марс

"Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", - сказал Рогозин, пояснив, что полет на Красную планету возможен только через пусковое окно, которое открывается раз в два года. Пассажирам придется лететь в одну сторону 9 месяцев, как "шпроты в банке". А потом еще ждать два года, когда прибудут другие ракеты с грузами.

По словам Рогозина, все эти рассуждения есть не что иное, как удачный маркетинговый ход. "Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки", - сказал он.

Мы ВКонтакте