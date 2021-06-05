РОСНАНО: Наша задача как инвестора - связать технологии и рынок

Мегатренд, определяющий сегодня развитие мировой экономики, это "зелёная" повестка. Электротранспорт, водородная энергетика, проекты по снижению углеродных выбросов - все это в фокусе внимания инвесторов, и их задача - связать технологии и рынки и довести инновации от идеи до продукта, адаптированного под конечного потребителя, рассказал "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме старший управляющий директор УК "Роснано", член правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Тихонов.

Расскажите, пожалуйста, какие направления инвестирования сейчас актуальны?

Алексей Тихонов: Все направления инвестирования продиктованы глобальными технологическими трендами, и главный из них сегодня - это тренд на снижение выбросов СО2. Во всем мире города постепенно переходят на электротранспорт, переориентируя на него стратегии развития транспортного комплекса. Есть запрос на водородную энергетику, которая воспринимается инвесторами как перспективное направление. Но для этого необходима инфраструктура, которая обеспечит его генерацию, транспортировку и применение. В целом повышение эффективности работы энергосистем - отдельный глобальный тренд. Например, в США и Великобритании сегодня идет активное внедрение так называемых систем накопления электроэнергии. Все эти тренды относятся и к российской экономике, проекты из сфер, о которых я рассказал, представляют для нас прямой интерес.

На что вы ориентируетесь при выборе проектов для инвестирования?

Алексей Тихонов: В первую очередь, мы отталкиваемся от потребностей рынка. Для этого важно выстраивать диалог с конечным потребителем - с той или иной индустрией, с заказчиками, с корпоративным сектором. Необходимо вместе ответить на вопрос, какую модель будущего мы хотим построить. И основным инструментом для этой работы являются форсайты, в рамках которых мы должны описать как мы будем жить через 20-30 лет. Если все участники процесса смогут об этом договориться, то станет понятно, какие нужны продукты и технологии. А это диктует куда необходимо инвестировать сегодня.

Какие проекты вы сейчас рассматриваете для инвестирования?

Алексей Тихонов: Сейчас идет активная проработка нескольких проектов в сфере электротранспорта и электроэнергетики, в том числе системы накопления электроэнергии.

Что касается электротранспорта, то пока нет примеров массового внедрения его в мире. Но есть понимание, что это точно случится. В этой связи возникает целый ряд технологических проблем. Например, Москва - один из мировых лидеров сегодня в части внедрения электродвижения на общественном городском транспорте. Но для того чтобы решить эту задачу недостаточно купить само транспортное средство, нужно также построить зарядные станции, обеспечить подключения к сетям, определиться с типом батарей, которые будут использоваться в электробусах. Москва с этой задачей сегодня успешно справляется, но для тиражирования этого опыта в другие регионы необходимо каждый раз заново решать те же задачи. Регионам могло бы помочь "пакетное" предложение или продукт, который позволит перевести риск по выбору тех или иных технологий от регионов и муниципалитетов на технологического партнера. Сегодня в рамках своей модели работы РОСНАНО и выступает таким технологическим партнером для конечного заказчика.

Нужно не забывать, что технологии меняются каждый день. Даже если сегодня определить, что этот набор технологий оптимален, пройдет несколько лет и надо будет заново принимать решение о их новом наборе. Потребителю заниматься этим сложно, необходимо приобретать какие-то новые компетенции, обучать людей, выстраивать функции по отслеживанию новых технологий. Это большая и очень сложная задача. Мы хотим эту компетенцию иметь у себя на базе наших компаний, которые на этом специализируются.

Еще один пример проектов, которые мы активно развиваем и внедряем, - системы накопления электроэнергии. Известно, что есть пиковое потребление электроэнергии, когда нагрузка на сеть максимальна. Обычно это утро и вечер. В некоторых регионах страны есть проблемы с обеспечением качества электроэнергии. Многие жители жалуются на то, что, например, происходит отключение в осенне-зимний период. Или, например, каждый вечер начинает мигать лампочка, сбоит электроника просто потому, что повышена нагрузка на сеть. Системы накопления энергии решают такие проблемы. Они устанавливаются на инфраструктуре электросетевого хозяйства, обеспечивают качество и надежность электроснабжения. По сути это батарейка, которая устанавливается где-то близко к потребителю, и когда идет пиковое потребление, она включается и выдает дополнительную мощность. Когда пика нет, она, наоборот, заряжается.

Какие еще направления вы можете выделить как приоритетные?

Алексей Тихонов: Мы очень серьезно фокусируемся на технологиях, связанных с бережливым использованием ресурсов и переработкой отходов. Это все, что связано с утилизацией мусора и колоссального объёма промышленных отходов. Мы заинтересованы в том, чтобы найти такие технологии, которые позволят компаниям решать эту проблему с утилизацией отходов. У многих из них сегодня приняты стратегии устойчивого развития, ответственное отношение к природе, окружающей среде и такие проекты являются необходимым условием для устойчивого развития. Одна из задач этой повестки - снижение углеродного следа, и здесь большие перспективы связаны с водородной энергетикой. РОСНАНО заинтересовано во всех этих проектах и участвует в них.

Как вы планируете выстраивать работу с научным сообществом?

Алексей Тихонов: Внедрение инноваций невозможно без взаимодействия с наукой. Необходимо обеспечивать связь конечных рынков с технологиями. Но очевидно, что любая технология, которая разработана и создана, всегда уходит корнями в прикладную науку, а она, в свою очередь, связанна с наукой фундаментальной. В рамках нашей модели работы мы понимаем, для того чтобы построить тот самый образ будущего, существующих технологических решений не всегда достаточно. Нужно разрабатывать новые технологии уже следующего поколения, следующего передела. Главное правильно сфокусировать работу науки на решение таких задач. Мы в рамках своих проектов предусматриваем инструменты для размещения квалифицированных заказов в науку на разработку конкретных технологий, развиваем партнерство с большим количеством научных институтов.