Россия инициировала Международный арктический саммит в 2023 году

Россия намерена предложить странам - партнерам в освоении Арктики провести Международный Арктический саммит в 2023 году.

Мероприятие состоится в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, сообщил заместитель председателя Организационного комитета ПМЭФ - ответственный секретарь, советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги форума.

- Русский Север может оказаться новым цивилизационным форматом, - подчеркнул он.

Впервые на ПМЭФ была официально представлена программа председательства России "Ответственное управление для устойчивой Арктики", которая "во главу угла ставит сбалансированное продвижение устойчивого развития региона в его социальном, экономическом и природоохранном измерениях".

За год до конгресса, весной 2022 года, в Санкт-Петербурге планируется провести Арктический форум, а осенью еще один глобальный саммит - Мировой энергетический конгресс, который назначен на 24 - 27 октября в Санкт-Петербурге. Идея уже одобрена Мировым энергетическим советом, глава которого - генеральный секретарь, главный исполнительный директор МИРЭС Анджела Уилкинсон приняла участие в работе ПМЭФ - 2021.