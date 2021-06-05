Ростуризм начнет отслеживать туристов по данным сотовых операторов

Ростуризм планирует приобретать данные операторов мобильной связи, чтобы отслеживать турпотоки. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова в ходе сессии, посвященной развитию туризма, на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Очень важно - мы уже в этом году начнем заниматься очень сложной темой - статистикой в туризме. Это и закупка данных у мобильных операторов, единая методология и возможности сбора данных с регионов", - сказала Догузова. По ее словам, уже со следующего года появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Это позволит прогнозировать загрузку по тем или иным направлениям.

В планировании развития туризма предполагается ориентироваться на потребности туристов и на мировые тренды развития туризма. Краеугольным камнем нацпроекта является его пространственный принцип работы, отметила Догузова. До конца 2021 года будет разработан в предварительной версии проект туристического мастер-плана России. По словам Догузовой, это будет концептуальный документ, в котором предполагается взаимно увязать действующие и будущие ключевые точки развития туризма, а также все виды транспорта и расчеты максимально допустимой загрузки гостиниц и курортов, и другие параметры.

"Мы проанализируем температурные и климатические режимы страны, рекреационные ресурсы, культурные особенности, увяжем это с опорной инфраструктурой, которая сейчас строится. Рассчитаем максимальные турпотоки для каждой территории. И на основании этого просчитаем потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории", - сказала Догузова.

В итоге для туристов будет обеспечен доступ к информации о путешествиях по стране и удобная логистика до места отдыха и основных точек показа, а также комфортная туристическая среда на всем протяжении путешествия.

На основе мастер-плана всей страны будут созданы мастер-планы отдельных территорий. Сейчас Ростуризм выделяет 12 макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом страны. В частности, в этом году будут подготовлены мастер-планы Крыма, Дальнего Востока и "Золотого кольца". К 2024 году будут подготовлены мастер-планы всех 12 территорий.

В рамках нацпроекта предусмотрены льготные кредиты. За счет этой меры планируется до 2024 года ввести в эксплуатацию 20 тысяч новых гостиничных номеров под российскими и международными брендами на популярных курортах, отметила Догузова.