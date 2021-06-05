Ростуризм начнет отслеживать туристов по данным сотовых операторов

"Очень важно - мы уже в этом году начнем заниматься очень сложной темой - статистикой в туризме. Это и закупка данных у мобильных операторов, единая методология и возможности сбора данных с регионов", - сказала Догузова. По ее словам, уже со следующего года появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Это позволит прогнозировать загрузку по тем или иным направлениям.
В планировании развития туризма предполагается ориентироваться на потребности туристов и на мировые тренды развития туризма. Краеугольным камнем нацпроекта является его пространственный принцип работы, отметила Догузова. До конца 2021 года будет разработан в предварительной версии проект туристического мастер-плана России. По словам Догузовой, это будет концептуальный документ, в котором предполагается взаимно увязать действующие и будущие ключевые точки развития туризма, а также все виды транспорта и расчеты максимально допустимой загрузки гостиниц и курортов, и другие параметры.
"Мы проанализируем температурные и климатические режимы страны, рекреационные ресурсы, культурные особенности, увяжем это с опорной инфраструктурой, которая сейчас строится. Рассчитаем максимальные турпотоки для каждой территории. И на основании этого просчитаем потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории", - сказала Догузова.
В итоге для туристов будет обеспечен доступ к информации о путешествиях по стране и удобная логистика до места отдыха и основных точек показа, а также комфортная туристическая среда на всем протяжении путешествия.
На основе мастер-плана всей страны будут созданы мастер-планы отдельных территорий. Сейчас Ростуризм выделяет 12 макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом страны. В частности, в этом году будут подготовлены мастер-планы Крыма, Дальнего Востока и "Золотого кольца". К 2024 году будут подготовлены мастер-планы всех 12 территорий.
В рамках нацпроекта предусмотрены льготные кредиты. За счет этой меры планируется до 2024 года ввести в эксплуатацию 20 тысяч новых гостиничных номеров под российскими и международными брендами на популярных курортах, отметила Догузова.
Чекунков: Туризму на Дальнем Востоке нужно больше звездных гостиниц
Дальнему Востоку необходимо минимум вдвое увеличить количество номеров гостиничного фонда. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Большинство объектов имеют вместимость до 25 номеров"
Ростуризм начнет отслеживать туристов по данным сотовых операторов
Ростуризм планирует приобретать данные операторов мобильной связи, чтобы отслеживать турпотоки, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. Эта аналитика позволит просчитать потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории
В России начнут выдавать льготные кредиты на строительство гостиниц
До конца года в России заработает программа предоставления льготных кредитов на строительство гостиничных объектов. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, программа рассчитана на крупный бизнес
Участники конкурса "Большая перемена" подключатся к олимпиаде НТИ
Участники конкурса "Большая перемена" автоматически будут принимать участие и в олимпиаде НТИ. "Это позволит вовлечь в технологическую сферу еще больше школьников, связать их с компаниями и подготовить команду для технологического рывка, – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
Доллар продолжит функционировать в России после изменений в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин на ПМЭФ. "Доллар не вне закона. Все будут также работать", - отметил он
Путин заявил о давлении на российских журналистов за рубежом
За границей в ряде стран на российских журналистов оказывается давление, их деятельность ограничивают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств. Также он сравнил закон об иноагентах в России и США
Чернышенко назвал главные задачи нацпроекта по туризму
Национальный проект по развитию туризма позволит решить актуальные проблемы отрасли и сделать ее конкурентной. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В России, как минимум, 13 больших территорий, которые интересны для посещения", - добавил он
РОСНАНО: Наша задача как инвестора - связать технологии и рынок
Задача инвесторов - связать технологии и рынки, довести инновации до продукта, адаптированного под конечного потребителя, заявил на ПМЭФ старший управляющий директор УК "Роснано", член правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Тихонов