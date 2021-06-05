Шадаев обозначил 5 приоритетов в господдержке ИТ-отрасли

Россия может участвовать в "цифровой" гонке наряду с ведущими странами мира. Для этого государство планирует развивать ИТ-образование, поддерживать отечественные разработки и стимулировать экспорт российских ИТ-решений. Глава Минцифры Максут Шадаев обозначил пять основных приоритетов государственной работы по развитию ИТ-отрасли. Их он озвучил в ходе делового завтрака "Global IT: Ресурсы роста", организованного в рамках ПМЭФ-2021 ведущими российскими объединениями ИТ-индустрии.

Приоритет первый: образование

Практически каждый выступавший упомянул проблему острой нехватки кадров. В России не хватает примерно миллиона ИТ-специалистов, сообщил Дмитрий Комиссаров, гендиректор компании-разработчика "МойОфис". "Это критическая история для всех компаний. В России есть "мозги", но надо вкладывать деньги в их образование", - отметил он.

Министр цифрового развития Максут Шадаев с отраслью согласился и назвал подготовку "цифровых кадров" приоритетом номер один в государственной "цифровой" повестке. Напомним, ранее министерство озвучивало планы увеличить число бюджетных мест до 120 тысяч в год к 2024 году согласно нацпрограмме "Цифровая экономика".

По мнению главы Минцифры, чтобы достичь контрольных показателей по приему в вузы, нужно начинать со старших классов школы. "Это самый главный вызов - если мы его не решим, все остальное в принципе бессмысленно", - констатировал глава Минцифры.

Важной задачей также является создание профстандартов, так как вузам надо на что-то ориентироваться в своей работе, полагает первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. Для создания профстандартов нужно привлекать ИТ-компании. "У нас отработан профстандарт по информационной безопасности в финансовой сфере. Мы надеемся, что со следующего года два вуза начнут подготовку таких профильных специалистов. А сотрудники ЦБ и крупных вендоров в области ИТ будут принимать участие в организации учебного процесс", - рассказал он.

Приоритет второй: стимулирование внутреннего спроса

Вторым по значимости приоритетом Шадаев назвал стимулирование внутреннего спроса на отечественные решения. При этом, по мысли министра, нужно удержаться от того, чтобы этот спрос создавали и обеспечивали сами госкомпании.

Однако они могли бы выделять средства на разработку ПО и ИТ-технологий, считает глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. "Госкомпаниям и госкорпорациям можно было бы вменить это в обязанность, установив четкие KPI. И в течение двух-трех-пяти лет можно создать конкурентоспособные разработки", - сказал он.

Приоритет третий: создание равных условий

Российские компании смогут активнее развиваться, если будут созданы равные условия для них и их зарубежных конкурентов. В частности, на завтраке министр затронул вопрос о возможных преференциях для российских агрегаторов такси. Сейчас в Россию выходят китайские игроки, которые за счет демпинга цен могут стать серьезными конкурентами российским компаниям, рассказал он.

Хинштейн напомнил, что в Госдуме рассматривается закон "о приземлении", согласно которому иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Это должно выровнять условия работы компаний в России.

Беспрецедентные меры поддержки российским компаниям предусмотрены в рамках "первого пакета", который был разработан в период пандемии. Лучшей мерой компании назвали налоговый манер. "Особенно для "обеленной" отрасли, которая платит налоги и двигается дальше. Почти 80% расходов ИТ-компаний - это фонд оплаты труда, - напомнил Комиссаров. - Так что "маневр" - это самая большая поддержка, какая только возможна". Напомним, что "налоговый маневр" действует с 1 января 2021 года: налог на прибыль для IT-компаний снизился с 20% до 3%, страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшились с 14% до 7,6%, обнулен НДС для компаний из реестра отечественных решений.

Приоритет четвертый: экспорт

Многие компании отметили необходимость международной экспансии, однако Шадаев поставил экспорт только на четвертое место. "Мы понимаем, что геополитика - это важная история, но развитие внутреннего рынка важнее. Если мы не смогли защитить внутренний рынок, то мы не имеем права на успех на международном рынке", - подчеркнул он.

Приоритет пятый: валютный контроль

На завтраке компании рассказали, что по-прежнему остается много нерешенных вопросов по теме валютного контроля, несмотря на то, что в последние годы государство идет по пути его либерализации. Так, в 2020 году было отменено требование о возврате валютной выручки для рублевых контрактов, а уже с 1 июля 2021 года экспортеров могут освободить от репатриации валютной выручки в иностранной валюте - такой законопроект Минфина в конце мая был рассмотрен в правительстве.

Максут Шадаев и Александр Хинштейн пообещали собравшимся детальнее ознакомиться с проблематикой и подготовить возможные решения.