2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
05.06.2021 14:37
Текст: Василий Кошкин

Соглашения на 3,8 трлн рублей заключили на ПМЭФ-2021

В рамках ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму более 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

"Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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