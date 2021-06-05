Соглашения на 3,8 трлн рублей заключили на ПМЭФ-2021

В рамках ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму более 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

"Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".