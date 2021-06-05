"Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений", - заявил он.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Шадаев обозначил 5 приоритетов в господдержке ИТ-отрасли
Глава Минцифры Максут Шадаев обозначил пять основных приоритетов государственной работы по развитию ИТ-отрасли. Именно она позволит России участвовать в "цифровой" гонке наряду с ведущими странами мира
Соглашения на 3,8 трлн рублей заключили на ПМЭФ-2021
В рамках ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму более 3,8 триллиона рублей. Об этом сообщил по итогам форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Российские бизнесмены подписали более 800 соглашений
Субсидирование внутренних чартеров переориентируют на низкий сезон
Программа субсидирования внутренних чартерных перелетов с 2022 года станет более "фокусной". Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, ее планируется направить на поддержку внутреннего туризма в так называемый "низкий" сезон
ФАС выступает за изменение порядка определения нормативов на ЖКУ
ФАС выступает за введение единого порядка определения нормативов на ЖКУ, рассказал замруководителя ведомства Виталий Королев. В некоторых случаях нормативы оказываются причиной, по которой жителям кажется, что их платежи завышены
Чекунков: Туризму на Дальнем Востоке нужно больше звездных гостиниц
Дальнему Востоку необходимо минимум вдвое увеличить количество номеров гостиничного фонда. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Большинство объектов имеют вместимость до 25 номеров"
Ростуризм начнет отслеживать туристов по данным сотовых операторов
Ростуризм планирует приобретать данные операторов мобильной связи, чтобы отслеживать турпотоки, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. Эта аналитика позволит просчитать потенциальный эффект для инвесторов, которые готовы будут комплексно развивать территории
В России начнут выдавать льготные кредиты на строительство гостиниц
До конца года в России заработает программа предоставления льготных кредитов на строительство гостиничных объектов. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, программа рассчитана на крупный бизнес
Участники конкурса "Большая перемена" подключатся к олимпиаде НТИ
Участники конкурса "Большая перемена" автоматически будут принимать участие и в олимпиаде НТИ. "Это позволит вовлечь в технологическую сферу еще больше школьников, связать их с компаниями и подготовить команду для технологического рывка, – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева