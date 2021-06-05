Спецпредставитель президента назвал профессии с "двойным-тройным дном"

Говорить об исчезновении в будущем ряда профессий пока рано, считает спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, у большинства подобных специальностей "всегда есть второе-третье дно, которое может быть распаковано через технологизацию". В качестве примера он привел почтальонов, у которых сейчас появились новые функции.

"Подписать человека на "Госуслуги", помочь разобраться с образовательным курсом, помочь подписаться на новый сервис", - перечислил спецпредставитель президента во время выступления на ПМЭФ, его цитирует РИА Новости.

Песков также отметил, что необходимость переквалификации может возникнуть для продавцов, поскольку "уходят сами торговые центры". Кроме того, большое сокращение рабочих мест грозит в сфере бухгалтерии.

"Хорошая новость состоит в том, что цифра, цифровой мир создает бесконечное количество новых профессий", - заявил Песков.