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Экономика
05.06.2021 14:36
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Субсидирование внутренних чартеров переориентируют на низкий сезон

Программа субсидирования внутренних чартерных перелетов с 2022 года станет более "фокусной".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ, ее планируется направить на поддержку внутреннего туризма в так называемый "низкий" сезон.

Фото: Артем Креминский/РИА Новости
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- Ежегодно на эти цели планируется выделять пять миллиардов рублей до 2024 года, - добавила она.

Программа субсидирования чартеров по России была запущена в прошлом году, в этом году, по выражению главы Ростуризма, она "встала на системные рельсы". Такого рода господдержка позволяет уменьшить цену туров в 1,5 - 2 раза.

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