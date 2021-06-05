Субсидирование внутренних чартеров переориентируют на низкий сезон

Программа субсидирования внутренних чартерных перелетов с 2022 года станет более "фокусной".

Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ, ее планируется направить на поддержку внутреннего туризма в так называемый "низкий" сезон.

- Ежегодно на эти цели планируется выделять пять миллиардов рублей до 2024 года, - добавила она.

Программа субсидирования чартеров по России была запущена в прошлом году, в этом году, по выражению главы Ростуризма, она "встала на системные рельсы". Такого рода господдержка позволяет уменьшить цену туров в 1,5 - 2 раза.