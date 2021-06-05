Туристический мастер-план для России подготовят до конца года

До конца текущего года будет разработан предварительный туристический мастер-план для всей территории России. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ.

В дальнейшем этот концептуальный документ станет основанием для разработки схем территориального планирования, а те в свою очередь - для изменений в градостроительную документацию конкретных населенных пунктов и территорий.

Работа по созданию мастер-плана ведется в рамках федерального проекта по созданию туристической инфраструктуры, который в свою очередь входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

- Нацпроект решает две цели, - отметила руководитель Ростуризма, - это улучшение качества жизни наших граждан за счет создания комфортной среды, включающей объекты транспортной инфраструктуры, медицину, рабочие места. То есть туризм напрямую влияет на качество жизни на территориях. И это улучшение привлекательности инвестиций в туристическую отрасль. Если мы решим эти две задачи, мы решим десятки подзадач.