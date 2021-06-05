Участники конкурса "Большая перемена" подключатся к олимпиаде НТИ

Теперь участники "Большой перемены" автоматически будут принимать участие и в олимпиаде НТИ. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, идею такого "бесшовного перехода" школьников из одного конкурса в другой предложил один из победителей олимпиады Кружкового движения НТИ этого года Андрей Пронин на фестивале "Большая перемена" 1 июня.
- Интеграция двух популярных конкурсов позволит вовлечь в технологическую сферу еще больше школьников, открыть им мир технологий будущего, познакомить с перспективными направлениями, связать их с компаниями и подготовить команду для технологического рывка, - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Как все будет? В 2021 году конкурсанты "Большой перемены", выбравшие кейсы в технологических треках "Создавай будущее!" и "Меняй мир вокруг!", автоматически попадут в первый тур олимпиады Кружкового движения НТИ, минуя пригласительный этап. Для этого IT-систему платформы "Большая перемена" интегрируют с цифровой платформой "Талант" Кружкового движения НТИ. Это позволит формировать "цифровой след" школьников, удобнее станет выстраивать дальнейшие траектории развития.
Что потом? Участники олимпиады будут собираться в команды, решать реальные задачи по технологическим профилям и бороться за победу и 100 баллов ЕГЭ при поступлении в вузы.
- Мы видим, что участникам "Большой перемены" очень интересны технологии будущего, - комментирует лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Теперь все, кому интересна робототехника, искусственный интеллект, геномное редактирование, VR, космическая инженерия и прочее, могут сразу параллельно с "Большой переменой", без дополнительных шагов, стать участниками олимпиады Кружкового движения.
Кстати, сбор заявок на участие во втором сезоне "Большой перемены" уже идет, на данный момент зарегистрировано более 2,3 млн школьников и студентов колледжей. Регистрация открыта до 15 июня.
- Для участников треков "Создавай будущее!" и "Меняй мир вокруг!" в этом году эксперты Кружкового движения НТИ подготовили очень интересные кейсы с задачами. Рассчитываем, что благодаря этому еще больше школьников заинтересуются технологической сферой и выберут эту траекторию развития, - отметил гендиректор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проходит с 2020 года. Во втором сезоне конкурс проходит по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, экология, здоровый образ жизни, образовательные технологии, предпринимательство и государственная безопасность.
Олимпиада Кружкового движения НТИ - первая в России командная инженерная олимпиада для школьников. Проводится с 2015 года. Участники соревнуются по 30 профилям, связанным с развитием "рынков будущего": от беспилотников и виртуальной реальности до big data и нейротехнологий.
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