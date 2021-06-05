Упрощенной схемой банкротства воспользовались почти 4 тыс. физлиц

Программой по упрощенному оформлению банкротства для физлиц воспользовались 3,8 тыс. человек. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на площадке ПМЭФ-2021. Из них тысяча уже прошла процедуру и "очистилась".

"Программа рассчитана на людей, у которых незакрытый долг не превышает 500 тыс. рублей и есть закрытое исполнительное производство. Процедура для них бесплатная и простая. Вы приходите в МФЦ, пишете заявление, показываете закрытый исполнительный лист (что у вас нет активов), и через полгода вы уже не банкрот. Единственное жилье активом не считается", - рассказал замминистра.

В планах Минэкономразвития - еще больше упростить процедуру, добавив возможность подачи заявления через портал госуслуг.

Полную версию интервью с замглавы Минэкономразвития Ильей Торосовым читайте на сайте "РГ" 6 июня