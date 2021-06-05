В Госдуме предложили создать в России туристические ТОРы

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать в России новые территории опережающего развития (ТОРы), предназначенные специально для развития туризма.

Об этом он заявил на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технические возможности", которая состоялась в рамках ПМЭФ.

- Сегодня ТОРы имеют преимущественно промышленное направление, и встроить туда туризм очень сложно, - пояснил он идею. - Необходим новый закон о ТОРах, он даст бизнесу возможность вкладывать деньги и строить объекты в короткие сроки.

По мнению главы комитета Госдумы, подобный закон также сможет помочь в урегулировании земельных вопросов, с которыми может столкнуться турбизнес - например, при развитии инфраструктуры гостеприимства на территориях нацпарков.

При этом ряд законодательных проблем российского туризма уже решается. Так, первое чтение прошел закон об агротуризме, который позволит фермерам предоставлять туристические услуги и работать как гостиницы, что практикуется во всем мире и дает фермерам до 30 процентов совокупного дохода. Подготовлен закон о легализации гостиничных домов.

На очереди - урегулирование вопросов яхтенного туризма, с которыми, по выражению Пайкина, "сегодня вообще беда". Россия имеет все предпосылки для развития этого направления, однако ему необходима законодательная база для строительства причалов и морских сооружений.