В Госдуме предложили создать в России туристические ТОРы

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать в России новые территории опережающего развития (ТОРы), предназначенные специально для развития туризма.
Об этом он заявил на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технические возможности", которая состоялась в рамках ПМЭФ.
- Сегодня ТОРы имеют преимущественно промышленное направление, и встроить туда туризм очень сложно, - пояснил он идею. - Необходим новый закон о ТОРах, он даст бизнесу возможность вкладывать деньги и строить объекты в короткие сроки.
По мнению главы комитета Госдумы, подобный закон также сможет помочь в урегулировании земельных вопросов, с которыми может столкнуться турбизнес - например, при развитии инфраструктуры гостеприимства на территориях нацпарков.
При этом ряд законодательных проблем российского туризма уже решается. Так, первое чтение прошел закон об агротуризме, который позволит фермерам предоставлять туристические услуги и работать как гостиницы, что практикуется во всем мире и дает фермерам до 30 процентов совокупного дохода. Подготовлен закон о легализации гостиничных домов.
На очереди - урегулирование вопросов яхтенного туризма, с которыми, по выражению Пайкина, "сегодня вообще беда". Россия имеет все предпосылки для развития этого направления, однако ему необходима законодательная база для строительства причалов и морских сооружений.
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