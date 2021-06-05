В России начнут выдавать льготные кредиты на строительство гостиниц

До конца года в России заработает программа предоставления льготных кредитов на строительство гостиничных объектов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ.

По ее словам, программа рассчитана на крупный бизнес - международных и федеральных операторов, которые должны прийти в необеспеченные номерным фондом регионы.

- Мы долго готовили эту программу, сейчас правила определены, - рассказала она. - Будет выделено около 100 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам на такие проекты сроком на десять лет.

Планируется, что в разных регионах России с подобной помощью построят не менее 20 тысяч гостиничных номеров в ближайшие три года, при этом предпочтение будет отдаваться проектам размером от 120 номеров и в первую очередь природным территориям, а не городам. Наиболее вероятными претендентами на господдержку станут строительство отелей на Черноморском побережье (кроме Сочи), в пределах Крымского полуострова, на Алтае и Байкале, на Русском Севере и в Карелии.

При этом для малого бизнеса будет предусмотрен другой инструмент помощи - через гранты, которые обеспечат межбюджетные трансферты. Здесь правила еще не определены, однако, по словам главы Ростуризма, наиболее перспективными будут также считаться строительство также на отдаленных туристических объектах - кемпингов, модульных отелей, смотровых площадок и санитарных зон.