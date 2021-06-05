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05.06.2021 13:29
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В России начнут выдавать льготные кредиты на строительство гостиниц

До конца года в России заработает программа предоставления льготных кредитов на строительство гостиничных объектов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ.
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

По ее словам, программа рассчитана на крупный бизнес - международных и федеральных операторов, которые должны прийти в необеспеченные номерным фондом регионы.

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- Мы долго готовили эту программу, сейчас правила определены, - рассказала она. - Будет выделено около 100 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам на такие проекты сроком на десять лет.

Планируется, что в разных регионах России с подобной помощью построят не менее 20 тысяч гостиничных номеров в ближайшие три года, при этом предпочтение будет отдаваться проектам размером от 120 номеров и в первую очередь природным территориям, а не городам. Наиболее вероятными претендентами на господдержку станут строительство отелей на Черноморском побережье (кроме Сочи), в пределах Крымского полуострова, на Алтае и Байкале, на Русском Севере и в Карелии.

При этом для малого бизнеса будет предусмотрен другой инструмент помощи - через гранты, которые обеспечат межбюджетные трансферты. Здесь правила еще не определены, однако, по словам главы Ростуризма, наиболее перспективными будут также считаться строительство также на отдаленных туристических объектах - кемпингов, модульных отелей, смотровых площадок и санитарных зон.

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