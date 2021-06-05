Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель

Президент России надеется, что будущее правительство ФРГ сохранит стабильность связей с нашей страной. Владимир Путин также рассказал об отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - напомним, она собирается уйти из политики после сентябрьских выборов в бундестаг.
На вопрос, заданный на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума, будет ли он скучать по Меркель, Путин ответил: "Обязательно". "Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - заметил он, назвав ее опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.
Российский лидер выразил надежду на то, что ситуация улучшится. Он назвал ФРГ одним из важных партнеров и подчеркнул, что наша страна готова к полноформатной работе и преодолению всех сложностей. "Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ. Будем стремиться к тому, чтобы противоречия сводить к нулю", - заключил президент.
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