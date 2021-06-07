Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа

Федеральная таможенная служба создаст Центр оперативного мониторинга и анализа, который станет составной частью таможенного технологического процесса.

"Настала пора создать цифровую картину дня недели, обучить системы выявлять параметры, которые выходят за установленные нормы, идентифицировать эти случаи и принимать по ним решения. Мы на пути к созданию этого центра и в сентябре месяце его запустим. Первый этап - это масштабные изменения, комплектование и определение функционала, создание оргштатной структуры этого центра. Нам нужно внести изменения в некоторые указы президента, которые регламентируют эту деятельность. Но я думаю, что к сентябрю мы успеем все это сделать", - заявил на полях ПМЭФ глава ФТС Владимир Булавин.

Он отметил, что в таможенном оформлении уже сейчас достаточно высокая степень единообразия принятия решений, но будет еще выше.

"В этом центре у нас будет находиться и система управления рисками. Мы в этом году запустили научно-исследовательскую работу по выработке подходов к новой системе управления рисками. Сейчас эта система основана на категорировании участников внешнеэкономической деятельности, но мы перейдем к оценке каждой товарной партии в режиме онлайн. Категорирования как такового не будет, но сохранятся некоторые коэффициенты, которые будут напрямую зависеть от добросовестности участников внешнеэкономической деятельности", - добавил Булавин.