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Власть
07.06.2021 16:10
Текст: Михаил Загайнов

Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа

Владимир Булавин. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Владимир Булавин. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Владимир Булавин. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Федеральная таможенная служба создаст Центр оперативного мониторинга и анализа, который станет составной частью таможенного технологического процесса.

ФТС готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры

"Настала пора создать цифровую картину дня недели, обучить системы выявлять параметры, которые выходят за установленные нормы, идентифицировать эти случаи и принимать по ним решения. Мы на пути к созданию этого центра и в сентябре месяце его запустим. Первый этап - это масштабные изменения, комплектование и определение функционала, создание оргштатной структуры этого центра. Нам нужно внести изменения в некоторые указы президента, которые регламентируют эту деятельность. Но я думаю, что к сентябрю мы успеем все это сделать", - заявил на полях ПМЭФ глава ФТС Владимир Булавин.

Он отметил, что в таможенном оформлении уже сейчас достаточно высокая степень единообразия принятия решений, но будет еще выше.

"В этом центре у нас будет находиться и система управления рисками. Мы в этом году запустили научно-исследовательскую работу по выработке подходов к новой системе управления рисками. Сейчас эта система основана на категорировании участников внешнеэкономической деятельности, но мы перейдем к оценке каждой товарной партии в режиме онлайн. Категорирования как такового не будет, но сохранятся некоторые коэффициенты, которые будут напрямую зависеть от добросовестности участников внешнеэкономической деятельности", - добавил Булавин.

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