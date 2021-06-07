Как цифровые платформы изменили рынок труда

Мы уже привыкли заказывать продукты, такси, бронировать номера в гостиницах и приобретать билеты практически на любой вид транспорта с помощью цифровых платформ. И каждая такая услуга обеспечивается людьми, работающими в таксопарках, небольших интернет-магазинах, кафе и ресторанах поблизости от дома. Сегодня ИТ-компании, создавшие платформы для работы всех этих удобных сервисов, реализуют довольно необычные для технологического бизнеса проекты. Огромные суммы они вкладывают в программы страхования и поддержки курьеров и водителей, выводят из "тени" целые отрасли, основывают фонды поддержки своих партнеров в нелегкие времена пандемии коронавируса. Как будут развиваться социальные инициативы цифровых платформ? Возможно ли синхронизировать их с государственными проектами?
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев уверен: цифровые экосистемы стали серьезным заказчиком на рынке труда, и не считаться с тем влиянием, которое они сейчас оказывают на всю экономику, невозможно.
Действительно, так называемая платформенная занятость уже изменила и продолжит менять в будущем структуру рынка труда. Но прежде чем говорить о развитии электронных платформ, надо разобраться, с чем мы имеем дело. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на данный момент в законодательстве есть три формы трудовых отношений: традиционная (трудовой договор), гражданско-правовая сделка и работа на себя. Режим самозанятости - это по большому счету налоговый режим. По мнению Антона Котякова, необходимо поставить вопрос о легализации отношений в нормативно-правовом поле.
- Регулирование платформ и их отношений с самозанятыми не пойдет по классическому сценарию трудового законодательства, - считает Антон Котяков. - Это примерно как в детской игрушке, когда все окна круглые, а на плане - квадрат. Текущая ситуация не укладывается в традиционные отношения, у нее специфические особенности, и именно на них нам нужно будет ориентироваться.
Сегодня именно самозанятые - основной элемент платформенной занятости. Более 2,4 миллиона человек зарегистрированы в этом статусе, а буквально 8 месяцев назад их было еще 1,4 миллиона. Последние опросы показали, что почти 60 процентов выпускников различных учебных учреждений видят свое будущее либо в работе на себя, либо в открытии собственного дела. К 2024 году количество самозанятых превысит 5 миллионов человек, к 2030-му этот показатель станет еще больше - порядка 10-11 миллионов. Это самостоятельный рынок труда, который требует грамотного регулирования.
Однако граждане, работающие на базе цифровых платформ в статусе самозанятых, не имеют социальных гарантий, в частности страховых взносов на пенсию, отпуска и оплаты больничного листа. Именно поэтому крайне важен вопрос легализации таких правоотношений в нормативно-правовом поле.
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян считает, что в России сложилась уникальная ситуация. Почти все известные платформы находятся в конкурентной борьбе между собой, а это самый лучший способ заставить их быть честными и справедливыми. Чем отличаются цифровые сервисы друг от друга? Расстояние между двумя сервисами - один клик. Переключиться с одного на другой можно за полминуты, надо лишь установить приложение или просто нажать на соседнюю иконку. Этот факт и заставляет платформы поступать правильно, задумываться о реализации социальных гарантий.
- Я благодарен "Яндексу", потому что именно они являются катализатором диалога о социальных гарантиях для людей, с которыми взаимодействуют цифровые платформы, - сказал Антон Котяков. - Вариантов решения этой проблемы может быть два: либо обязательная государственная, либо добровольная. Скорее всего, необходимо в этой системе правоотношений идти по добровольной системе страхования, то есть предоставлять возможность гражданам права соответствующего выбора.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что налоговая система должна меняться вместе с развитием экономики. "Очевидно, что ковид коренным образом ускорил процессы платформенной занятости, налогообложения крупных компаний, маркетплейсов, платформ", - сказал он.
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