Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий

Регионы-лидеры по комплексному развитию территорий назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу RTVI на Петербургском международном экономическом форуме.

Среди лидеров - Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, Липецкая область, Тула, Казань, Московская область, перечислил Хуснуллин. Есть еще ряд регионов, которые занимаются этим механизмом очень активно, добавил он.

Комплексное развитие территорий - это сейчас основной инструмент, который позволяет развивать территории населенных пунктов. Пятнадцать регионов уже приняли свои законодательные акты в развитие этого закона. Уже определены десятки площадок под комплексное развитие. В этом механизме - очень большой потенциал, подчеркнул Хуснуллин.