2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Таможня разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров 16:00
Как цифровые платформы изменили рынок труда 15:54
Володин назвал сроки принятия поправок по предложениям Путина с ПМЭФ 15:54
Песков: Эмир Катара посетит РФ, когда позволит ситуация с COVID 13:53
Правительство больше не планирует ограничивать цены на масло 10:01
В Сбербанке назвали основные схемы мошенничества в 2021 году 09:41
Прокуроры помогли за год вернуть бизнесу более 37 млрд рублей долгов 06.06.2021
Незащищенным категориям граждан помогут с газификацией 06.06.2021
Путин призвал объединить усилия на глобальном уровне для борьбы с COVID 06.06.2021
Экономика
07.06.2021 17:13
Текст: Марина Трубилина

Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий

Регионы-лидеры по комплексному развитию территорий назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу RTVI на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра вошла в десятку регионов с самыми креативными территориями

Среди лидеров - Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, Липецкая область, Тула, Казань, Московская область, перечислил Хуснуллин. Есть еще ряд регионов, которые занимаются этим механизмом очень активно, добавил он.

Комплексное развитие территорий - это сейчас основной инструмент, который позволяет развивать территории населенных пунктов. Пятнадцать регионов уже приняли свои законодательные акты в развитие этого закона. Уже определены десятки площадок под комплексное развитие. В этом механизме - очень большой потенциал, подчеркнул Хуснуллин.

Мы ВКонтакте