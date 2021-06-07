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Власть
07.06.2021 13:53
Текст: Галина Мисливская

Песков: Эмир Катара посетит РФ, когда позволит ситуация с COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани участвовал в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видеосвязи, поскольку не смог согласовать личную встречу с Владимиром Путиным.

Песков: Эмир Катара посетит РФ, когда позволит ситуация с COVID

"Нет, конечно", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля напомнил, что сейчас "продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира" из-за пандемии коронавируса. Они и "не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию", пояснил Песков.

"Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - заверил он.

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