2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
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Общество
07.06.2021 16:12
Текст: Марина Трубилина

Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов

Правительство рассматривает вопрос упрощения ввоза мигрантов на стройки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу RTVI на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Мы отрабатываем тему, чтобы упрощенный вариант завоза сделать и обязательно вакцинацию", - рассказал Хуснуллин. По его словам, отсутствие мигрантов - это большие риски для экономики страны и сейчас основная проблема в строительстве. Около 50% мигрантов работают на стройках. И, к сожалению, в строительстве пока низкий уровень производительности труда, который не позволяет в ближайшие 1-2 года отказаться от трудовых мигрантов, отметил вице-премьер. Россияне не готовы, как мигранты, работать на стройке по 12 часов за зарплату максимум в 50 тысяч рублей.

В себестоимости строительства заработная плата составляет в среднем 25%, в некоторых видах работ - до 50%. Использование труда мигрантов снижает себестоимость строительства, сказал Хуснуллин. Если рабочая сила дорожает на 50%, это означает подорожание минимум на 12,5% себестоимости жилья для потребителя.

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