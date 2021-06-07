Глава Чувашии раскрыл планы экономического развития региона

Порядка 10 соглашений о сотрудничестве - с регионами, госкорпорациями и телекоммуникационными компаниями - заключила Чувашия на полях Петербургского международного экономического форума. О том, что они принесут региону, а также о реализуемых проектах в сферах промышленности и туризма, рассказал в интервью "Российской газете" глава республики Олег Николаев.

Подписанные соглашения позволят использовать и развивать имеющиеся в республике компетенции, а также решить задачи по цифровизации региона, рассказал Николаев.

Реализация части крупных проектов в Чувашии уже началась. В их числе производство тракторной техники малой и средней мощности.

- На территории Чувашии будет локализовано производство тракторов, которые отвечают всем современным требованиям - это и автоматическое пилотирование, и пониженный углеродный след и так далее, что делает данную технику конкурентоспособной на мировом рынке. Выпуск тракторов начнется скорее всего уже в следующем году, а полная локализация - более чем на 90 процентов - будет осуществлена после 2025 года, - отметил глава республики.

Многие из проектов региона впервые реализуются в России. Среди них запуск первого пассажирского речного маршрута между Чебоксарами и Казанью.

- В развитии туристической отрасли мы хотим использовать преимущества Волги. В прошлом году мы договорились с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что федеральное правительство поможет нам в приобретении трех судов на подводных крыльях, что позволит существенно повысить туристическую привлекательность. Чтобы использовать эти суда максимально эффективно мы договорились с соседним Татарстаном о запуске регулярного пассажирского рейса. Таким образом, люди получат возможность по цене билета на автобус доехать из Казани в Чебоксары с остановками в исторических городах: Козловке, Мариинский Посад, Зеленодольске, а также на острове Свияжске, - пояснил Николаев.

Чуть более месяца назад Чувашия стремительно улучшила свои позиции в рейтинге инвестиционной активности регионов, переместившись с 56-го на 15-е место. По мнению руководителя республики, это стало возможным, благодаря трансформации институтов поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности.

- Нам удалось создать такую систему, когда любая бизнес-идея подхватывается, анализируется и на разных этапах ее реализации оказывается всевозможная поддержка, начиная от консультативной, заканчивая импорто-экспортными операциями. С крупными инвесторами мы работаем по принципу плана совместных действий. Их намерения согласуются с инвестиционной программой республики по созданию социальной и иной инфраструктуры. Таким образом получается законченная картина - создается и среда обитания для людей, и возможность организации серьезных промышленных площадок, - заключил Олег Николаев.