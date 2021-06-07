Что строить в Арктической зоне - города или вахтовые поселки

Строить ли для них города или вахтовые поселки? От ответов на эти вопросы во многом зависит наш успех в освоении российской Арктической зоны. Мы обсудили все это с экспертами. Их мнения разделились.
Например, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин назвал "преступным" строительство и развитие городов в Арктике. По его словам, чтобы обеспечить в высоких широтах труд одного человека, необходимо еще шесть, и в результате затраты нарастают подобно снежному кому. "Достаточно хорошо зарекомендовал себя вахтовый метод, - привел аргументы сенатор. - Он апробирован при освоении Заполярного и Ямбургского месторождений, порта Сабетты. По этому пути сегодня идет весь бизнес".
Точку зрения Юрия Важенина разделила ведущий научный сотрудник МГУ Надежда Замятина, которая подчеркнула, что арктические проекты связаны в основном с добычей минеральных ресурсов. Срок освоения любого месторождения ограничен. Если построить возле него город, то через несколько десятилетий придется решать проблему его расселения.
Но мнение о "преступности" строительства городов в Арктике разделяют не все, в том числе и в бизнесе. "Серьезной лакмусовой бумажкой для нас стала пандемия. Там, где была вахта, возникали проблемы, - заметил вице-президент компании "Норникель" Андрей Грачев. - Что касается наших сотрудников, то их уровень квалификации не предполагает вахтового метода". И привел в пример Мурманскую область, где изначально существовала традиция не вахтовых поселков, а полноценных городов. "В регионах необходимо создавать среду для того, чтобы растить местных специалистов, - добавил Виталий Орлов, владелец рыбодобывающей компании "Норебо Холдинг". - Вахтовый метод не то, что нам надо".
Как правило, вахтовики не заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать территории, продолжает разговор научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН Ирина Разумова. Вахтовые поселки зависят от работодателей. А они стремятся максимально сокращать свои затраты. В итоге вокруг поселков скапливаются промышленные и бытовые отходы, загрязняется окружающая среда, которая в Арктике особенно уязвима.
Ирина Сивоброва, завкафедрой Северного (Арктического) федерального университета:
- Территория, где нет постоянного населения, ничья. Если мы хотим, чтобы российская Арктическая зона действительно была российской, там должны быть города и поселки.
Более того, они должны быть даже более современными и комфортными, чем города средней полосы, чтобы компенсировать людям трудности жизни в высоких широтах. Это необходимое условие, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Арктике.
Я не хочу сказать, что от вахтового метода следует полностью отказаться, в отдельных сферах деятельности он вполне себя оправдывает. Все зависит от того, какова структура экономики на данной территории, какие отрасли там доминируют.
Инструментов для обустройства людей в Арктике, помимо жилья, достаточно. Важно определить, какие из них наиболее эффективны, и здесь пригодится зарубежный опыт. Например, в Канаде достигнуты неплохие результаты в выравниванияи доходов людей в Арктической зоне. Они получают дополнительные дотации и субсидии не только от государства, но и от тех корпораций, которые ведут здесь экономическую деятельность. Как правило, большинство из них - добывающие. Они осваивают природные ресурсы, принадлежащие народу. Поэтому вполне логично, что население регионов, где ведется эта деятельность, должно получать компенсацию. И речь не только о северных народностях, но и о любых других людях, постоянно живущих здесь.
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