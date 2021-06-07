Что строить в Арктической зоне - города или вахтовые поселки

В Санкт-Петербурге будут готовить кадры для развития Арктики. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме заключили правительство Якутии и Госуниверситет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Но как и где они будут жить?

Если мы хотим, чтобы Арктическая зона действительно была российской, там должны быть города и поселки. Фото: Сергей Михеев

Строить ли для них города или вахтовые поселки? От ответов на эти вопросы во многом зависит наш успех в освоении российской Арктической зоны. Мы обсудили все это с экспертами. Их мнения разделились.

Например, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин назвал "преступным" строительство и развитие городов в Арктике. По его словам, чтобы обеспечить в высоких широтах труд одного человека, необходимо еще шесть, и в результате затраты нарастают подобно снежному кому. "Достаточно хорошо зарекомендовал себя вахтовый метод, - привел аргументы сенатор. - Он апробирован при освоении Заполярного и Ямбургского месторождений, порта Сабетты. По этому пути сегодня идет весь бизнес".

Точку зрения Юрия Важенина разделила ведущий научный сотрудник МГУ Надежда Замятина, которая подчеркнула, что арктические проекты связаны в основном с добычей минеральных ресурсов. Срок освоения любого месторождения ограничен. Если построить возле него город, то через несколько десятилетий придется решать проблему его расселения.

Вокруг северных вахтовых поселков скапливаются горы отходов, загрязняя окружающую среду, которая в Арктике особенно уязвимая

Но мнение о "преступности" строительства городов в Арктике разделяют не все, в том числе и в бизнесе. "Серьезной лакмусовой бумажкой для нас стала пандемия. Там, где была вахта, возникали проблемы, - заметил вице-президент компании "Норникель" Андрей Грачев. - Что касается наших сотрудников, то их уровень квалификации не предполагает вахтового метода". И привел в пример Мурманскую область, где изначально существовала традиция не вахтовых поселков, а полноценных городов. "В регионах необходимо создавать среду для того, чтобы растить местных специалистов, - добавил Виталий Орлов, владелец рыбодобывающей компании "Норебо Холдинг". - Вахтовый метод не то, что нам надо".

Как правило, вахтовики не заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать территории, продолжает разговор научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН Ирина Разумова. Вахтовые поселки зависят от работодателей. А они стремятся максимально сокращать свои затраты. В итоге вокруг поселков скапливаются промышленные и бытовые отходы, загрязняется окружающая среда, которая в Арктике особенно уязвима.

Надо строить!

Ирина Сивоброва, завкафедрой Северного (Арктического) федерального университета:

- Территория, где нет постоянного населения, ничья. Если мы хотим, чтобы российская Арктическая зона действительно была российской, там должны быть города и поселки.

Более того, они должны быть даже более современными и комфортными, чем города средней полосы, чтобы компенсировать людям трудности жизни в высоких широтах. Это необходимое условие, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Арктике.

Я не хочу сказать, что от вахтового метода следует полностью отказаться, в отдельных сферах деятельности он вполне себя оправдывает. Все зависит от того, какова структура экономики на данной территории, какие отрасли там доминируют.

Инструментов для обустройства людей в Арктике, помимо жилья, достаточно. Важно определить, какие из них наиболее эффективны, и здесь пригодится зарубежный опыт. Например, в Канаде достигнуты неплохие результаты в выравниванияи доходов людей в Арктической зоне. Они получают дополнительные дотации и субсидии не только от государства, но и от тех корпораций, которые ведут здесь экономическую деятельность. Как правило, большинство из них - добывающие. Они осваивают природные ресурсы, принадлежащие народу. Поэтому вполне логично, что население регионов, где ведется эта деятельность, должно получать компенсацию. И речь не только о северных народностях, но и о любых других людях, постоянно живущих здесь.