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Экономика
07.06.2021 16:00
Текст: Михаил Загайнов

Таможня разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров

Федеральная таможенная служба разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ФТС Владимир Булавин.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Сейчас товары интернет-торговли по своему статусу приравнены к товарам для личного пользования. То есть если вы в пределах определенной суммы купили что-то за рубежом и везете с собой, никто ничего не проверяет, это ваше право. Но вы все возможные издержки и риски берете на себя. Поэтому мы на площадке ЕАЭС прорабатываем вопросы выделения товаров интернет-торговли в самостоятельный вид товаров, которые оформляются по отдельной декларации (и мы разрабатываем эту декларацию). По сути дела, выстраивается некая новая процедура таможенного оформления для этих товаров", - пояснил Булавин.

По его словам, в 2020 году Федеральная таможенная служба оформила около 233 миллионов посылок. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 30%.

Булавин также напомнил, что с 1 января 2020 года беспошлинный порог интернет-торговли составляет 200 евро без учета частоты перемещения товаров в адрес одного получателя. В результате в прошлом году увеличилось количество "платных" отправлений (с 223 тысяч до 770 тысяч) и суммы таможенных платежей по ним (с 846 миллионов рублей до 1,6 миллиарда).

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