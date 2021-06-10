В ближайшие пять лет ФосАгро инвестирует в Саратовскую область 16 миллиардов рублей

В соответствии с соглашением, подписанным на полях Петербургского международного экономического форума ФосАгро только в этом году направит на развитие своей производственной площадки в Балаково не менее 2,825 млрд руб. Подписи под соглашением поставили губернатор области Валерий Радаев и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Компания инвестирует в развитие производства, социальной сферы и реализует большой перечень благотворительных проектов, вписанных в стратегию социально-экономического развития региона.

Будет расширен ассортимент продукции, повышена ее конкурентоспособности. Вырастет эффективность производственных процессов. На природоохранную деятельность в 2021 году планируется направить 320 млн руб., на мероприятия по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда - около 100 млн руб.

Компания предпримет шаги по улучшению социального обеспечения работников. Уровень среднемесячной зарплаты вырастет по итогам года до 58,840 тысяч руб. Летом прошлого года, в разгар пандемии коронавируса на предприятии вступил в силу новый коллективный договор, существенно расширивший перечень льгот и гарантий членам коллектива. Это позволило создать дополнительные уровень защиты трудящихся в период пандемии.

Уже в этом году более 147 млн руб. будет направлено на социальное обеспечение работников и членов их семей. 63 млн руб. пойдет на реконструкцию корпоративного санатория "Изумруд". На реализацию благотворительных проектов будет направлено не менее 172 млн руб.

"В рамках стратегии развития компании до 2025 года на балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония, - рассказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Это уникальный для отечественного рынка продукт, который мы начали выпускать в прошлом году. Сегодня мы - единственные в стране производители этого востребованного вида удобрений. В ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. В развитие филиала в ближайшие пять лет будет направлено около 16 млрд рублей. Для сравнения: в рамках предыдущего инвестиционного цикла 2015-2020 годов на модернизацию мощностей предприятия было направлено более 9,2 млрд рублей".

Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что многолетнее сотрудничество региона и ФосАгро дает социально-экономический эффект - и для АПК, и для жителей Саратовской области.

"Партнерство с российским лидером по производству минеральных удобрений остается для нас стратегически важным направлением, - заявил глава региона. - Предприятие оказывает благотворительную помощь, поддерживает региональную медицину, многое делает для жителей муниципалитета".

Валерия Радаев поблагодарил компанию за активную спонсорскую деятельность и особо отметил большой вклад компании в оказание благотворительной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава региона вручил Андрею Гурьеву благодарственное письмо.

ФосАгро и Правительство Саратовской области ежегодно подписывают соглашения о сотрудничестве на ПМЭФе, начиная с 2005 года.