Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации

Перед прививкой от COVID-19 не нужно принимать препараты от аллергии. О бесполезности такой "подготовки" рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Такие меры потенциально вредны, - приводит пояснения специалистов ведомства РИА Новости. - Антигистаминные препараты могут негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации".

Данные препараты могут пригодиться тем, у которых есть соответствующий аллергический анамнез - если пациент принимает такие лекарства по назначению врача на регулярной основе, то прерывать прием в связи с прививкой не стоит, пояснили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны четыре препарата от COVID-19: "Спутник V","Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ранее в ведомстве отмечали, что только массовая вакцинация поможет окончательно справиться с эпидемией коронавируса. Это опасная и сложная инфекция. По данным ведомства, часть людей после выздоровления отмечают онемение конечностей или снижение их чувствительности. Особенно этому подвержены люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь, сахарным диабетом.