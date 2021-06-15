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15.06.2021 03:34
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перед прививкой от COVID-19 не нужно принимать препараты от аллергии. О бесполезности такой "подготовки" рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса

"Такие меры потенциально вредны, - приводит пояснения специалистов ведомства РИА Новости. - Антигистаминные препараты могут негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации".

Данные препараты могут пригодиться тем, у которых есть соответствующий аллергический анамнез - если пациент принимает такие лекарства по назначению врача на регулярной основе, то прерывать прием в связи с прививкой не стоит, пояснили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны четыре препарата от COVID-19: "Спутник V","Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ранее в ведомстве отмечали, что только массовая вакцинация поможет окончательно справиться с эпидемией коронавируса. Это опасная и сложная инфекция. По данным ведомства, часть людей после выздоровления отмечают онемение конечностей или снижение их чувствительности. Особенно этому подвержены люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь, сахарным диабетом.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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