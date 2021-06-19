Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

В своем выступлении на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин предложил первую пятерку кандидатов списка "Единой России" на выборы в Госдуму. Кроме того, глава государства назвал ряд тезисов, которые, по его оценке, нужно отразить в предвыборной программе. Он выступил с новыми предложениями, в том числе освободить семьи, в которых больше двух детей, от уплаты налога с продажи жилья.

- Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов от ЕР министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву. Президент считает, что в первой пятерке лидеров списка должны быть не только политические тяжеловесы, а также "люди относительно новые" на политической арене.

- Владимир Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах. По его оценке, партия показала способность к обновлению. Члены ЕР, считает Путин, взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач.

- Президент призвал членов партии не "обрастать казенной коркой" и не допускать появления в их рядах нечистоплотных на руку людей.

- Глава государства в своем выступлении заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. На нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей.

- Владимир Путин предложил освободить семьи, в которых больше двух детей, от уплаты налога с продажи жилья, если они пустят эти средства на новое жилье.

- Необходимо подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта российских школ, считает президент. Кроме того, не менее 30 млрд руб. предстоит выделить до 2024 года на развитие среднего профессионального образования в РФ.

- Президент перечислил сферы, на которые регионам нужны дополнительные средства. Это, в частности, инфраструктурные проекты, дороги, транспорт и ЖКХ.

- На очистку рек и территориального моря пойдут порядка 20 млрд рублей, также заявил он.

- Какой-либо перенос сроков введения запрета на вывоз из РФ необработанной древесины является недопустимым, правительство должно принять все необходимые решения в короткие сроки.