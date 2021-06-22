У 70% сотрудников ФосАгро есть иммунитет

В то время, пока обычных граждан и представителей бизнес-сообщества призывают усилить меры, которые позволят сдержать наплыв новой угрозы, некоторые компании уже добились впечатляющих успехов и готовы поделится своим опытом. В числе тех, с кого можно брать пример - компания "ФосАгро". Иммунитет к COVID-19 уже есть у 70% трудового коллектива Группы "ФосАгро", что позволяет констатировать формирование коллективного иммунитета.

Вакцинацию одной прививкой прошли 9032 человека, двумя - 8205, а количество сотрудников, которые не вакцинировались, но имеют антитела, составляет 4643 человека.

"70% защищенных - важная отсечка, ключевой барьер на пути распространения инфекции на предприятиях ФосАгро, который обеспечит безопасность труда, - заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. - Бизнесу важно укреплять возводимый государством надежный щит против третьей волны эпидемии. ФосАгро в период пандемии направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер свыше 3,5 млрд рублей".

По мнению Андрея Гурьева, активная вакцинация трудовых коллективов компании станет значимым вкладом в достижение плановых показателей прививочной кампании в регионах: сегодня в городах присутствия ФосАгро темпы вакцинирования значительно выше среднероссийских.

Так, в Кировско-Апатитском районе Мурманской области, где расположен градообразующий ГОК "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро"), в процентном отношении вакцинирована почти в 1,5 раза большая доля населения, чем в среднем по стране. Схожая ситуация и в более крупных городах - Череповце (Вологодская область), Волхове (Ленинградская область), Балакове (Саратовская область).

"Мы понимаем, что коллективный иммунитет важно не только сформировать, но и поддерживать. В этой связи в ФосАгро ведется разработка регламентов по ревакцинации сотрудников и продолжается работа по стимулированию вакцинации персонала", - сообщил Андрей Гурьев.

Формирование коллективного иммунитета - один из ключевых элементов обеспечения здоровья сотрудников и бесперебойной работы предприятий ФосАгро.

В этой связи с декабря 2020 года в преддверии кампании по вакцинации, началась комплексная работа по разъяснению коллективу важности добровольной вакцинации. Для встреч с трудовыми коллективами приглашаются высококвалифицированные врачи-вирусологи, инфекционисты, разработчики вакцин. Сотрудники получают информацию и ответы на интересующие их вопросы и через корпоративные СМИ, интранет, специально подготовленные памятки, на встречах онлайн и очно. Люди делятся своим успешным опытом вакцинации, рассказывают о тяжелых последствиях заболевания COVID-19. Выстроено сотрудничество с профсоюзами и местными органами власти.

Ключевую роль в мотивировании персонала играет личный пример. Поэтому еще год назад генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев и заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Григорьевич Гурьев приняли участие в клинических испытаниях вакцины в качестве добровольцев, вакцинацию успешно прошел и зарубежный независимый директор - председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле.