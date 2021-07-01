В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта"

Почти все пациенты с COVID-19, находящиеся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом "дельта". Об этом ТАСС рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

"Если мы сравниваем то, что было два-три месяца назад, к большому сожалению, сегодня мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19. Больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший "индийский" штамм. Градоначальник также отметил, что для сопротивления этому варианту инфекции нужен более высокий уровень антител. О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

Кроме того, в Индии зафиксирована вспышка новой мутации COVID-19, которая получила название "дельта-плюс". По словам врачей, эта мутация обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: подхватить вирус можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.