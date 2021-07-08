Новости

В ФТС рассказали, как мобильные группы пресекают потоки контрабанды 06:00
Полиция начнет демонтаж заграждений вокруг Капитолия 9 июля 05:59
В Токио с 12 июля начнет действовать режим чрезвычайной ситуации 05:52
Генсек ООН призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом 05:18
На Гаити сообщили о ликвидации наемников, причастных к убийству президента 05:06
Власти японского города Михара объявили срочную эвакуацию 04:48
В США суд временно отозвал лицензию экс-адвоката Трампа 04:44
Системы ПВО Ирака отразили атаку на посольство США в Багдаде 04:10
ФТС заявила о спаде "помогаечного бизнеса" контрабандистов из-за COVID-19 04:00
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах 03:58
На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента 03:24
Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева 02:58
Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек 02:55
Главный тренер сборной Дании назвал спорным пенальти в ворота своей команды 02:34
Politico: В США более 30 штатов подали иск против Google 02:26
НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС 01:57
Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти 01:55
NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню 00:52
Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи 00:42
Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке 00:34
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V" 00:24
В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 05:06

Бьется об лед

Можно ли наладить отправку рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 151(8502)
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев предложил продумать пути доставки продукции из ДФО в центральную часть страны. По его мнению, обратить внимание нужно на альтернативные каналы поставок, в том числе - Северный морской путь (СМП).
В 2019-2020 годах атомный контейнеровоз поставил более пяти тысяч тонн рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Фото: Михаил Доронин/rosatom.ru В 2019-2020 годах атомный контейнеровоз поставил более пяти тысяч тонн рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Фото: Михаил Доронин/rosatom.ru
В 2019-2020 годах атомный контейнеровоз поставил более пяти тысяч тонн рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Фото: Михаил Доронин/rosatom.ru

В 2020 году атомный контейнеровоз доставил из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург 6,5 тысячи тонн рыбы. В 2021-м эту цифру планируется увеличить, задействовав на маршруте еще четыре транспортных судна.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
На развитие Севморпути будет направлено 73 миллиарда рублей

Разговоры о развитии Севморпути идут уже несколько лет. Упомянутые пять тысяч тонн - это капля в море, особенно если вспомнить, что на Дальнем Востоке ежегодно добывают примерно 3,5 миллиона тонн рыбы - примерно 70 процентов общероссийского улова.

Руководители отраслевых объединений согласны, что СМП и планы перевозки по нему, например, углеводородов важны для государства как в политическом, так и в экономическом аспекте. Однако уповать на то, что северная трасса решит еще и проблему рыбной логистики, сегодня точно не стоит.

- Есть очень много сложностей, которые, на мой взгляд, пока невозможно разрешить, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Что делать с уже сформировавшейся на сегодняшний день логистикой поставок? Где взять суда необходимого класса? Удовлетворит ли рыбаков стоимость доставки? Окажутся ли готовы порты, которые находятся на другой стороне Северного морского пути, принимать рыбопродукцию, а ретейлеры - покупать?

Для перевозки рыбопродукции нужно сооружать флот усиленного ледового класса. Бизнесу выгоды мало: неясно, когда суда окупятся, а у государства на это сейчас нет денег

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов предлагает обратить внимание на то, в каком состоянии находится транспортная инфраструктура. По его словам, за последние 25 лет не была построена ни одна новая рефрижераторная секция. Весь парк не просто старый - очень старый, секции списывают десятками в год.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Рыбные отходы становятся проблемой для населения на Дальнем Востоке

- Нужно строить фитинговые платформы и рефрижераторные контейнеры. Их, как и обычных контейнеров, в условиях пандемии не хватает во всем мире. Еще несколько лет назад президент РФ давал распоряжение рассмотреть возможность их изготовления на территории нашей страны, но оно не было выполнено, - напоминает он.

Сейчас рыбаки видят перспективу в автомобильных перевозках, которые можно развивать благодаря увеличению сети дорог. В Приморском крае, например, начала работать компания, которая возит продукцию из Владивостока в центр и на запад страны. Георгий Мартынов утверждает, что доставка по железной дороге и транспортировка автомобильным транспортом сопоставимы по цене.

- В любом случае развивать контейнерные перевозки необходимо. Будем ли мы закупать емкости или строить сами, другой вопрос. Они же пригодятся при отправке по Севморпути. Но здесь возникает еще одна задача - нужно сооружать флот усиленного ледового класса для перевозки рыбопродукции. Но в то, что его построят в ближайшие годы, я не верю. Бизнесу выгоды мало: неясно, когда суда окупятся, а у государства на это сейчас денег нет, - констатирует руководитель АРРП.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки рыбного промысла

По мнению Владимира Галицына, говорить о налаживании постоянных поставок рыбы Севморпутем можно будет тогда, когда движение по нему станет системным, трафик - регулярным.

- Речь идет о том, чтобы в перспективе перевозить Северным морским путем до 80 миллионов тонн грузов. Количество рыбы, которую можно отправлять с Камчатки в таком объеме, составит около 1,2 миллиона тонн, что не так уж и много. Так что делать ставку на это невыгодно. Должен быть системный подход, и, если будут другие грузы, наладится движение, рыба пойдет сама без всяких уговоров, - подытоживает он.

Прямая речь

Сергей Лелюхин, генеральный директор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом":

- Биржевые торги способны решить проблему поиска покупателя, которые находятся в другой точке СМП. Представьте, пойманную на Дальнем Востоке рыбу загружают на атомоход, привозят в порт Санкт-Петербурга, Архангельска или Мурманска и выкладывают в холодильник. Она не продана, может лежать очень долго, а за хранение, как и за доставку, платит рыбак. Я предложил реализовывать сырье по форвардным или фьючерсным контрактам. В этом случае оно будет продано еще до того, как покинет порт отправки, и у рыбака не станет "болеть голова" из-за дополнительных расходов.

В прошлом году наш аукционный дом обратился в правительство Камчатского края с предложением шире внедрить этот механизм, однако энтузиазма мы не встретили. Из регионального министерства рыбного хозяйства пришел ответ, что информация будет размещена на сайте краевого правительства. Никаких дополнительных совещаний или встреч по этому поводу не было. По моему мнению, власти должны быть заинтересованы в торговле морепродукцией через электронную биржу. Тем более что национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает продажу части улова Дальневосточного бассейна именно таким способом.

В регионах Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V"
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента