Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев предложил продумать пути доставки продукции из ДФО в центральную часть страны. По его мнению, обратить внимание нужно на альтернативные каналы поставок, в том числе - Северный морской путь (СМП).

В 2020 году атомный контейнеровоз доставил из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург 6,5 тысячи тонн рыбы. В 2021-м эту цифру планируется увеличить, задействовав на маршруте еще четыре транспортных судна.

Разговоры о развитии Севморпути идут уже несколько лет. Упомянутые пять тысяч тонн - это капля в море, особенно если вспомнить, что на Дальнем Востоке ежегодно добывают примерно 3,5 миллиона тонн рыбы - примерно 70 процентов общероссийского улова.

Руководители отраслевых объединений согласны, что СМП и планы перевозки по нему, например, углеводородов важны для государства как в политическом, так и в экономическом аспекте. Однако уповать на то, что северная трасса решит еще и проблему рыбной логистики, сегодня точно не стоит.

- Есть очень много сложностей, которые, на мой взгляд, пока невозможно разрешить, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Что делать с уже сформировавшейся на сегодняшний день логистикой поставок? Где взять суда необходимого класса? Удовлетворит ли рыбаков стоимость доставки? Окажутся ли готовы порты, которые находятся на другой стороне Северного морского пути, принимать рыбопродукцию, а ретейлеры - покупать?

Для перевозки рыбопродукции нужно сооружать флот усиленного ледового класса. Бизнесу выгоды мало: неясно, когда суда окупятся, а у государства на это сейчас нет денег

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов предлагает обратить внимание на то, в каком состоянии находится транспортная инфраструктура. По его словам, за последние 25 лет не была построена ни одна новая рефрижераторная секция. Весь парк не просто старый - очень старый, секции списывают десятками в год.

- Нужно строить фитинговые платформы и рефрижераторные контейнеры. Их, как и обычных контейнеров, в условиях пандемии не хватает во всем мире. Еще несколько лет назад президент РФ давал распоряжение рассмотреть возможность их изготовления на территории нашей страны, но оно не было выполнено, - напоминает он.

Сейчас рыбаки видят перспективу в автомобильных перевозках, которые можно развивать благодаря увеличению сети дорог. В Приморском крае, например, начала работать компания, которая возит продукцию из Владивостока в центр и на запад страны. Георгий Мартынов утверждает, что доставка по железной дороге и транспортировка автомобильным транспортом сопоставимы по цене.

- В любом случае развивать контейнерные перевозки необходимо. Будем ли мы закупать емкости или строить сами, другой вопрос. Они же пригодятся при отправке по Севморпути. Но здесь возникает еще одна задача - нужно сооружать флот усиленного ледового класса для перевозки рыбопродукции. Но в то, что его построят в ближайшие годы, я не верю. Бизнесу выгоды мало: неясно, когда суда окупятся, а у государства на это сейчас денег нет, - констатирует руководитель АРРП.

По мнению Владимира Галицына, говорить о налаживании постоянных поставок рыбы Севморпутем можно будет тогда, когда движение по нему станет системным, трафик - регулярным.

- Речь идет о том, чтобы в перспективе перевозить Северным морским путем до 80 миллионов тонн грузов. Количество рыбы, которую можно отправлять с Камчатки в таком объеме, составит около 1,2 миллиона тонн, что не так уж и много. Так что делать ставку на это невыгодно. Должен быть системный подход, и, если будут другие грузы, наладится движение, рыба пойдет сама без всяких уговоров, - подытоживает он.

Прямая речь

Сергей Лелюхин, генеральный директор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом":

- Биржевые торги способны решить проблему поиска покупателя, которые находятся в другой точке СМП. Представьте, пойманную на Дальнем Востоке рыбу загружают на атомоход, привозят в порт Санкт-Петербурга, Архангельска или Мурманска и выкладывают в холодильник. Она не продана, может лежать очень долго, а за хранение, как и за доставку, платит рыбак. Я предложил реализовывать сырье по форвардным или фьючерсным контрактам. В этом случае оно будет продано еще до того, как покинет порт отправки, и у рыбака не станет "болеть голова" из-за дополнительных расходов.

В прошлом году наш аукционный дом обратился в правительство Камчатского края с предложением шире внедрить этот механизм, однако энтузиазма мы не встретили. Из регионального министерства рыбного хозяйства пришел ответ, что информация будет размещена на сайте краевого правительства. Никаких дополнительных совещаний или встреч по этому поводу не было. По моему мнению, власти должны быть заинтересованы в торговле морепродукцией через электронную биржу. Тем более что национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает продажу части улова Дальневосточного бассейна именно таким способом.