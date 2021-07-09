Ученые связали сланцевую революцию в США с ростом преступности

Исследователи сделали вывод, что добыча сланцевой нефти и газа способствовала преступности в Западной Вирджинии, Северной Дакоте и Арканзасе - в этих регионах половина населения живет в сельской местности. В частности, преступники стали больше применять насилие. Такая обстановка повлияла на то, что штатам пришлось дополнительно вкладываться в борьбу с преступностью. Результаты исследования опубликованы в журнале The Extractive Industries and Society.

Ученые анализировали статистику ФБР по уголовным преступления, данные Центра исследований бедности Университета Кентукки, базы данных о показателях достижения человеческого капитала, неравенстве доходов и занятости.

Анализ показал, что в штатах, где ведется добыча, ниже уровень безработицы, и, вероятно, поэтому меньше бродяг и преступлений по отношению к семье и детям. Однако эти регионы беднее, там живет меньше образованных людей.

- За годы сланцевого бума там увеличилось количество краж со взломом, а уровень насильственных преступлений вырос примерно на 36 процентов. Из-за этого каждому штату пришлось дополнительно тратить на борьбу с преступностью примерно 15,67 миллиона долларов в год, - рассказывает соавтор исследования, профессор института экономики и управления УрФУ Кази Сохаг.

Исследователи высказывают несколько предположений по поводу того, почему так случилось.

Первая: фрекинговые работы (гидравлический разрыв пласта) предполагают создание низкоквалифицированных временных рабочих мест. Нередко в таких работах задействованы мужчины-мигранты с криминальным прошлым. Количественный перевес в пользу представителей сильной половины провоцирует определенные виды преступлений против женщин и поощряет развитие бизнеса, связанного с барами, проституцией и наркотиками.

Вторая: неравенство доходов, которое усилилось во время сланцевого бума, обеспечивает стимул для совершения преступлений.

Третья: жители штатов, где идет добыча, страдают от шума, загрязнений, воды плохого качества, потока транспорта. Это приводит к напряжению между местными обитателями и временными работниками.

Исследователи выделили и способы решения проблем, которые оказались весьма очевидными: сделать сланцевую отрасль более технологичной и сократить человеческий капитал в ней, усилить работу представителей правопорядка, перераспределить доходы.

Однако такой подход нельзя использовать к другим странам. Нужно учесть политические и культурные особенности.

- Наши будущие исследования могут быть сосредоточены на Саудовской Аравии, России и Норвегии. Это поможет обобщить результаты с учетом вторичной или пространственной зависимости преступлений, - сказала Кази Сохаг.