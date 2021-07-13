Адаптированный автомотор готовится к летным испытаниям и будет показан на МАКСе

Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова завершили установку авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальный Як-18Т. Его можно будет увидеть на объединенной экспозиции НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" на Международном авиационно-космическом салоне - 2021.

Демонстратор разработан ЦИАМ на основе автомобильного мотора линейки двигателей Единой модульной платформы ФГУП "НАМИ". Главной задачей работ является подтверждение возможности создания авиационного двигателя на базе серийного автомотора, а также оценка преимуществ его создания по срокам и стоимости.

Для авиаверсии специалистами ЦИАМ разработан ряд новых узлов и систем, обеспечивающих эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме в соответствии с требованиями Авиационных правил АП-33. Это, например: стартер-генератор, позволяющий в одном блоке реализовать режим запуска и генерирования энергии для нужд двигателя и борта; спроектированный под применение воздушных винтов с изменяемым шагом редуктор; дублированная двухканальная система управления двигателем с независимыми контурами для надежной работы; система наддува с приводным нагнетателем, обеспечивающая заданные мощностные характеристики авиационной версии, и др.

Достижение демонстратором требуемых параметров уже подтверждено комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года.

Возникает вопрос: не проще ли сразу делать "крылатый" мотор? Не проще и намного дороже, - говорят специалисты. Самолетов никогда не будет столько, сколько автомобилей. Поэтому у авиадвигателя всегда будет меньшая серия. И он всегда будет дороже. А тут есть возможность на предприятиях, которые освоили производство двигателей для машин, наладить их производство для авиационного применения. Что значит серия? Резко снижаются себестоимость, сроки изготовления. Причем все может быть произведено в России по уже освоенным технологиям. Конечно, у авиадвигателей свои особенности, требования и ограничения. Нужно решить ряд научно-технических проблем. Что и делается.

- По завершении летных испытаний можно будет говорить уже об открытии опытно-конструкторских работ. Двигатель-демонстратор мы создаем на базе серийного автодвигателя, поэтому ОКР можно будет завершить быстрее и экономичнее, чем при организации работ "с нуля", - считает генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. - Отечественный поршневой двигатель - это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов.

Кстати, в мире двигатели для машин уже летают. Так, есть австрийский авиационный двигатель АЕ-300, который был создан на базе дизеля от автомобиля "Мерседес". Есть другие примеры. "Мы здесь не первые в мире, но в России точно первые" - сказал ранее в интервью "РГ" Михаил Гордин.

Важная деталь: цикл создания газотурбинного двигателя до серийного образца - 10-15 лет, самолета - 7-10. Для поршневого, конечно, меньше, но тут основная сложность - агрегатчики. В какое-то время поршневая авиационная тематика просто выпала из поля зрения разработчиков летательных аппаратов. И, соответственно, пропали те, кто изготавливает компоненты, узлы и агрегаты. Так что работой над адаптацией автомобильного двигателя возобновляется и кооперация.

Такой мотор будет очень хорош для самолетов сельхозавиации с полезной нагрузкой до 1 тонны, самолетов местных линий - на 7-9 мест, большой беспилотной авиации. Он может стоять на учебно-тренировочном самолете типа Як-152. Задач для него много.