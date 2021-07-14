Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 В России может наступить в середине-конце сентября. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, причиной всплеска может стать появление в России штамма "дельта плюс", который отличается более высокой заразностью. Кроме того, медик напомнил о низких темпах вакцинации в стране.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

Кроме того, в Индии зафиксирована вспышка новой мутации COVID-19, которая получила название "дельта-плюс". По словам врачей, эта мутация обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: подхватить вирус можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.