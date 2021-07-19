Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку

Мотивировать людей к вакцинации от COVID-19 надо, но на уровне регионов. Об этом заявила председатель общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова.

По ее словам, особенное внимание при мотивации людей следует обратить на людей старшего поколения.

"Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации", - сказала Тополева-Солдунова.

Она добавила, что речь может идти, скорее, о поощрительных мерах. "Вводить ли на федеральном уровне такие меры - не уверена, то есть вот на уровне субъектов - сто процентов надо как-то людей мотивировать", - подчеркнула Тополева-Солдунова в комментарии РИА Новости.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. Он также напомнил, что Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины, что важно в случае наличия у пациентов противопоказаний или аллергических реакций.