Врач рассказал, как создать "безопасный кокон" от COVID-19 в семье

Вокруг людей, которые в силу разных причин не могут защититься от коронавируса вакциной, важно создать "безопасный кокон", заявил врач Евгений Тимаков.

По его словам, больше всего заражений, согласно наблюдениям санитарных врачей, происходит внутри семьи. Принцип "коконного иммунитета" схож с коллективным - если подавляющее большинство жителей квартиры будет привито и устойчиво к вирусу, шанс распространения вируса максимально снижается.

- Так мы защищаем детей и тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. В Финляндии были исследования, которые показали, что один вакцинированный человек в три раза снижает риск заразиться для невакцинированных из числа тех, с кем он живет. Вакцины предотвращают передачу инфекции от вакцинированных к невакцинированным, поскольку у привитых, даже если они оказываются заражены, меньше выделяется вирус - возбудитель и получается, что таким образом снижается вирусная нагрузка на тех людей вокруг, которые не смогли привиться, - приводит слова доктора KP.Ru.

С помощью "безопасного кокона" можно защитить людей с обострениями хронического заболевания, принимающих терапию, которая подавляет иммунитет, пожилых людей, беременных женщин на ранних сроках, кормящих матерей и детей.

Тимаков добавил, что люди из окружения уязвимых к болезни лиц должны обязательно позаботиться об их безопасности, так как известны неоднократные случаи тяжелого течения и последствий коронавирусной инфекции у пациентов разного возраста и состояния здоровья.

Термин "коллективный иммунитет" появился после того, как специалисты заметили, что наличие людей, устойчивых к определенному инфекционному заболеванию, снижает вероятность его распространения в этой же популяции. Самое раннее наблюдение этого явления относится к 1840 году в Англии при борьбе с эпидемией оспы. В 2018-м исследование австралийских ученых показало, что вакцинация обоих родителей снизила заражение младенцев коклюшем на 77 процентов. Такие частные проявления коллективного иммунитета стали называть "коконным", поскольку они образуют как бы кокон вокруг незащищенного человека.

Напомним, ранее врачи предупредили о выявленных необычных последствиях COVID-19. По их словам, у пациентов могут наблюдаться ухудшение памяти, затруднение концентрации внимания, у части переболевших через 1-6 месяцев могут проявиться ревматоидный артрит и системная красная волчанка.