Мурашко оценил риск подхватить COVID-19 из-за кондиционера

Риск заразиться коронавирусом при использовании кондиционера в закрытом помещении, где находятся люди, выше, чем при проветривании. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Как пояснил министр, сплит-система циркулирует и охлаждает воздух, который уже находится в помещении. При проветривании же воздух обновляется.

Ранее Мурашко рассказал о вакцинации в России. Сейчас первым компонентом вакцины привились уже приближается к 35 миллионам человек, при этом только за последнюю неделю прививки получили более чем два миллиона россиян.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, в июле выросло число туристов, которые заболевают коронавирусом после посещения зарубежных курортов. Чтобы избежать этого глава ведомства Анна Попова посоветовала вакцинироваться заблаговременно.